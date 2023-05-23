台總統大選三黨支持皆未破三成　侯友宜出線民調反降　最看好｢他｣

在國民黨確定徵召新北市長侯友宜競逐2024年台灣總統大選後，台灣朝野三黨總統參選人各自就位。根據最新民調顯示，三黨候選人的支持度一致落在22%至28%之間，無人超過三成，盤面呈現三強鼎立態勢。



台媒《聯合報》5月23日公佈最新民調，侯友宜在確定代表國民黨出馬角逐後，並未出現「提名行情」，支持度未升反降，從4月底的29%下滑至24%。賴清德的支持率則從27%微升至28%。民眾黨主席柯文哲則從23%微跌至22%，儘管殿後，但實力不容小覷。

5月17日，新北市長侯友宜獲國民黨提名黨的總統參選人。（facebook@侯友宜）

交叉分析發現，侯友宜支持度下滑，可能與國民黨支持者及中立選民轉趨觀望有關，其中國民黨支持者力挺侯友宜比率由4月底的74%降至70%，中立選民挺侯友宜比率也由4月底的22%降至15%。

從政黨傾向來看，賴清德和柯文哲都獲得八成左右自家政黨支持者力挺，政黨凝聚力高於侯友宜的七成。中立選民中，柯文哲以21%支持度領先賴清德的16%及侯友宜的15%。

台灣今屆總統大選候選人中，以柯文哲個人自帶的政治魅力最高，也最受年輕選民青睞。（柯文哲Facebook）

在年齡指標方面，三黨候選人各擅勝場，柯文哲較獲年輕選民青睞，在40歲以下選民中以35%支持度領先賴與侯；40歲至59歲選民中，賴清德略勝一籌，以29%支持度超前侯柯兩人至少5%；至於60歲以上選民中，侯賴兩人旗鼓相當，支持度在三成左右。

雖然三黨候選人支持度皆未破三成，呈現鼎立膠著，但在選民看好度方面，有38%台灣選民看好賴清德能贏得明年總統大選，比率高於侯友宜的27%及柯文哲的9%，另有26%覺得勝負難料。

賴清德代表民進黨參選下屆台灣總統，目前民調微幅領先，但看好度遠超在野黨候選人。（聯合報）

本次調查於5月18日至21日進行，成功訪問了1090位20歲以上選民，另227人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負三個百分點以內。調查採用全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，借由增補市話無法接觸的唯手機族樣本，改善傳統市話抽樣的缺點。