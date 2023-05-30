買飲品可「打卡摸奶」！台中軍茶不雅照曝光　26歲女網紅被捕

台中市北區「軍茶」北平店日前傳出鹹濕露出風波，有網民在社群媒體打卡、上傳裸露照片，並稱「打卡摸奶」、「記得要說通關密語喔」等語，引發輿論譁然。對此，軍茶總部於5月30日火速發出聲明，強調不可能要求加盟店出現違反公序良俗之行為，因裸露照片、文字已影響聲譽，「本公司已令該加盟店停止營業！」



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連鎖手搖飲「軍茶」北平店日前傳出不雅風波，一名Twitter女網紅前往該店進行「攤販露出」活動，並有男網民上傳露點照，稱「軍茶北平店，我來打卡摸奶了，送珍珠還送飲料超開心，大家趕快來找小芸，記得要說通關密語，『找小芸』喔！」，還有網民分享心得「有摸到奶超開心的！」等語。

誇張行徑曝光後震驚「軍茶」總部，今日總公司隨即發出聲明，經調查，本案件為該店加盟主友人於開幕時為幫忙衝人氣之個人行為，「本公司事前並不知情，亦不可能要求加盟店有違反公序良俗之行為，因上開照片、文字已嚴重影響公司聲譽，本公司已令該加盟店停止營業，並會追究相關人等有關影響本公司商譽之行為。」

《ETtoday新聞雲》實際訪查該名女網友Twitter，發現當天的打卡露點照幾乎都已刪除，該女也在Twitter發文提醒，「大家注意，我不怕丟臉，只怕大家出事，是我的錯，怕大家也被請去警局喝茶，請大家馬上刪掉任何露點的照片，不管是不是藝術照，拜託大家，你們不能被我拖下水，求你們，快點！」

對此，台中市警第二分局也表示，29日晚間網絡巡邏時於Twitter發現北平路某飲料店疑有散播不雅圖片以招攬客人之違法行為，事後警方將涉案張姓女網紅帶返派出所偵辦，並依散布、播送、販賣、製造持有猥褻物品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

案經員警查處，張姓女網紅（26歲）涉嫌於社群Twitter散播渠之不雅圖片，張女顯已違反散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元新台幣以下罰金。

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