韓網紅遊台直播時疑遭男子尾隨伸手摸下身　嚇壞稱「不要跟着我」

IG擁有1萬粉絲追蹤的韓國美女直播主오세블리，近日發佈在台灣新北市八里左岸騎乘4輪腳踏車的直播影片，途中遇到一名男子沿路尾隨，起先還熱心幫忙指引路線，卻疑似趁隙故意觸摸她的大腿涉嫌性騷擾，甚至引起韓國網絡媒體關注。警方表示將主動介入調查。



據了解，오세블리獨自赴台旅遊，6月2日是她在台灣的第三天行程，到八里左岸租借4輪腳踏車邊騎邊直播，當時她穿着短裙，遇到1名年輕男子沿途尾隨，直播影片也清楚拍到男子容貌。

如此猖狂的行為，實在令人髮指！（按圖了解）

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影片中오세블리沿路騎得氣喘吁吁，幾度在岔路口顯得迷惘，該名男子熱心靠上前指引路線，오세블리還頻頻跟她致謝，但是男子並未離去，騎乘電單車持續尾隨，趁隙靠近突然伸手觸碰오세블리的大腿，但手掌已在鏡頭外，看不到動作細節。

她急忙撥開男子的手，皺眉露出委屈不悅表情，但沒有很大情緒反應，趕緊停車拿出輕便雨衣遮住大腿。這時男子又繼續詢問她是否迷路？오세블리不斷搖動手掌、用英語連說幾次：不要跟着我！

此事引起韓國網絡媒體關注報道，引起網絡論壇PTT網民議論：丟臉實況被直播放送到韓國。而男子騎乘的紅色電單車，被認出車頭貼著協助各種救護工作的「義消」的鳳凰圖案。

轄區蘆洲警分局指出，並未接獲報案，但將主動介入調查，調閱監視器嘗試通知該名男子到派出所說明，也會聯繫直播主오세블리提供協助，如果涉及違反性騷擾防治法，警詢後將依法究辦。

男子疑似性騷擾過程約在片段的4:10:00開始：

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