2024台灣大選｜侯友宜民調低迷　親藍者僅7成支持　黨內認是警訊

新北市長侯友宜將代表國民黨參選明年台灣總統大選，然而其民調不升反降，甚至在國民黨支持者內的支持度也僅得七成左右。對此，國民黨智庫執行長柯志恩周五（9日）表示，這是非常大的警訊。



柯志恩表示，此前侯友宜的支持度絕對是國民黨的「最強母雞」，早在2、3月都是，但隨著黨內紛擾，現在的民調大概是侯這7年以來從沒想過的狀況。以國民黨的數據來說，侯友宜與民眾黨主席柯文哲不相上下，但沒有像美麗島民調的結果這麼慘；國民黨自己做的民調都會問受訪者屬性，目前侯友宜在親國民黨者中，支持度也只有約七成。

柯志恩強調，這是非常大的警訊，如果連國民黨支持者本身都有疑義，那要如何擴展到中間選民，因此在選戰節奏上，應該還是要以凝聚藍的這一塊比較重要，如果短時間內無法在藍營的凝聚力上取得突破，未來會更辛苦，這是必須要面對的現實。

另外，台美關係近年發展快速，外界關注侯友宜一旦當選，是否會扭轉。而在周三（7日），美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）與侯友宜會面，柯志恩也陪同出席。她表示，在少接觸的情況下，侯友宜對美國而言就是一片白紙，但在了解新北市政績以及侯對美方的立場後，就她的理解，美方基本上是有興趣的，並認為侯若當選總統，美方不會有太多意見。