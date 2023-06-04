再爆性騷擾？　台媒體人Facebook發文指國民黨立委餐敘｢抱我親我｣

繼有台男於六四前夕指控中國民運人士王丹性騷擾及民進黨連爆性騷擾案後，昨日（3日），媒體人董成瑜在Facebook發文稱，自己曾在某年餐敘期間，遭某國民黨立委性騷擾，「沒有直接曝光其名字，因為厭惡，但應該很好猜」。



據《聯合報》6月3日報道，媒體人董成瑜在Facebook發文，指其在壹週刊做記者的最後一年（2014年），曾在餐敘席間遭某國民黨立委性騷擾。

貼文指，當時有位想要居間統整國民黨選舉的縣長（現在是立委）邀集了首都市長、想要接續選市長的人，以及媒體進行餐敘。席間該縣長坐她右邊。

她指，因覺得該縣長吃素與形象反差太大，不免多次交談，可能「因為自己看起來太和顏悅色」，縣長抓起她的手，說了些無關痛癢的話。吃到尾聲，這位縣長突然站起來，抱住她的頭親她。她隨後大聲斥罵並掙脫，「縣長吃罵，訕訕坐回原位」。

董成瑜稱，自己是一個資深的被性騷擾者，從小學開始便遇到各種各樣的情況，後來將騷擾者分兩種，一種是現實中有權力者，一種是權力弱勢者。兩者的目的都在展示自己的權力，只是方法和遭遇不同。

她同時表示，對方如此明目張膽，是因為過去的經驗讓他覺得她們都不會說出去，「那麼現在我就說出來了。我沒有直接曝光他的名字，是因為厭惡，但應該很好猜。」