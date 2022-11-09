台版KK園區？　再有疑似詐騙營影片流出　受害人多到「人疊人」

台版柬埔寨事件震驚台人，8日上午曾有「7坪 （約249呎）囚虐16人」的照片曝光，沒想到又瘋傳一段疑似受害者遭囚禁的影片！



有網友上午9時許在Facebook「爆料公社」貼出短片，只見房間內擠滿一地人，不禁直呼：「這是什麼鬼？」PTT八卦板也有人爆卦：「台灣柬埔寨綁人影片！」引發網友怒喊：「有夠誇張！」

長髮妹一臉無助似剛哭過 打開房門驚見「人疊人」慘況（點擊放大瀏覽）：

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畫面一開始，先是拍到一位被矇眼綁手的男子坐在地板床墊上，似乎被關在某個房間；接着鏡頭一轉，來到像是客廳的地方，沙發上坐着一名長髮女子，貌似正在抽煙，旁邊還有另一位長髮妹，看起來一臉無助，像是剛哭過的樣子。

拍攝者接着往一間房間走去，打開門後的畫面卻令人震驚，因為小小的房間擠了不下20人，但房間只有一張床，除了少數躺在床上的人，大部分只能蜷縮在地上、頭挨着頭睡覺，且仔細一看會發現，很多人都被扣住雙手、雙腳，還有人被矇上眼睛。拍攝者稍微拍了一圈後，就把房門關上，影片也隨即結束。

在爆料公社PO文的網友就說，他是在LINE群組上看到的影片，所以也不清楚拍攝者是誰等細節。但影片使人聯想到台版柬埔寨事件，PTT八卦板就有人爆卦：「台灣柬埔寨綁人影片！」發文網友一想到詐騙集團綁了這麼多人，卻不是大眾關注焦點，就怒斥：「有夠誇張！」

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其他人也很氣憤，「這才是台灣該重視的事情，而不是什麼40元鹹酥雞後續」、「手腳上銬、眼睛矇起，有個嘴巴塞布」、「看了真是難過」、「這樣關一天我也會想跳」、「真不敢相信我的眼睛」、「明明超扯，結果關注度可能不到柬埔寨那時候的五分之一」、「這樣關，人不會發瘋嗎？什麼都不能做，比監獄還慘」。

也有人震驚質疑，「真的很扯，發生在台灣嗎」、「是怎麼找到這類影片的」、「都拿到影片了，內文沒更多資訊？推的都通靈王嗎」、「光一個影片是要說明什麼」、「資訊就這樣也一堆人推爆？」。

不過，就有網友分析，「這房型很像淡水那個案件」、「比照新聞警方攻堅畫面，這是淡海新市鎮」、「應該是嫌犯的手機流出來的，之前的拘禁畫面」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】