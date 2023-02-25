性感網紅隨時集體失業！AI生成美女相網絡爆紅　網民：能以假亂真

ChatGPT是款人工智慧聊天機器人程式，能生成人類語言的文本，應用範圍廣泛，近期更在各大社群掀起一波AI潮。有網友日前就分享一組AI生成的小模寫真照，各個身材、面容姣好，讓鄉民們直呼真香，「以後可能不需要真人了」、「小模真的要失業了」。



一名網友日前在「PTT」希洽板發文分享一組AI生成的小模寫真圖，畫面中的女生長相甜美，擁有好身材，就連她們身後的背景、街景都做得維妙維肖，乍看之下根本分不清是真人還是AI圖。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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畫面曝光後，大批鄉民就直呼，「真香」、「好香，而且好像」、「這跟現實照PS過的相比能以假亂真了」、「以後可能不需要真人了」、「大家都是九頭身小臉」、「以後寫真人都不用到場，生完圖修圖了事」、「以後用AI生成，品質快又好」。

事實上，這組照片是由日本創作者、Twitter帳號「TASUKU2023」自行訓練出的AI模組，再由AI所生成製作的圖片，讓原PO都驚嘆：「看來又是一個頂級咒術師...不知道以後會不會有AI模特兒寫真書」。

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