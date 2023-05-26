女網紅試食「大王具足蟲拉麵」食過番尋味　超美味部位原來係精囊

台灣知名拉麵「拉麵公子」近期推出限定款「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，主打以整隻大王具足蟲覆蓋拉麵噱頭，引發熱議，百萬YouTuber Joeman（九妹）女友實況主妮婭（Niya）日前分享開箱影片，大王具足蟲實體大小比她臉還大，同時親曝真實口感。



妮婭在Youtube曝光親自品嚐大王具足蟲拉麵的心得，最先上菜的是大王具足蟲的腳，形容有如「放大版的蟑螂腳」，吃起來有如螃蟹腳但更鮮甜，蟹肉較Q彈，大王具足蟲足部則較粉一些。

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大王具足蟲的精囊吃起來非常彈牙，但被老闆提醒是精囊時，讓妮婭嚇壞急忙甩到碗中，但味道不錯，很像蟹膏。至於白肉部分，妮婭形容比螃蟹肉質「鬆一點」、海味更重一點，黃色腺體部分比蟹膏味道濃很多。蟹膏部分更黃，雖然海鮮味濃但不腥。

整體而言，妮婭形容非常新奇，令人意外的好吃，可以想像成「比較胖的龍蝦」、「跌倒淤青的龍蝦」，拉麵吃起來比較硬而彈牙，若以口感評比，她最喜歡肉，其次是精囊，最後才是蟹膏。

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而大王具足蟲生活在冰冷的深海，棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，業者赴東沙群島附近海域捕獲，以清蒸方式調理，該碗拉麵每碗售價1480元（台幣），且只先採熟客預約制，因此掀起話題，一度登上台灣Google熱搜關鍵字第1名。

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