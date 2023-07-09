台男持刀隨機傷人影片曝光　26歲女遭尾隨割頸倒地　奮力爬起逃脫

台灣台東市區街頭9日（周日）中午發生隨機傷人案件，一名26歲女子遭陌生男子尾隨並持美工刀攻擊，引起多名路人注意上前救援，女子身上包括頸項等多處刀傷血流如注，送醫搶救。疑犯遭路人制伏後被捕，將依殺人未遂罪嫌送辦。女子稱根本不認識疑犯，只在便利店互看對方就被傷害，直言「這社會真的生病了」。



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台媒《聯合報》報道指，事發時26歲蔣姓女子拖著行李箱走路回家，50歲張姓男子從便利店一路尾隨，隨後手持美工刀出手攻擊蔣女，蔣女頸項、手臂及大腿多處刀傷血流如注，路人見狀上前壓制圍捕，警員到場也加入圍捕行列。

據閉路電視影片，蔣女受襲倒地後成功起身逃脫。

有目擊者稱，一輛私家車男車主等紅燈時發現蔣女被攻擊，立即下車喝斥「你在幹甚麼！」，男車主上前營救遭攻擊女子，其後陸續有兩名學生及多名路人加入，疑犯一度揮舞著美工刀與眾人對峙。

蔣女稱她根本不認識疑犯，只依稀記得兩人事發前在便利店有對上一眼，誰知疑犯會尾隨及出手攻擊。

台東警方表示，疑犯手持美工刀行兇，背包內還有第二把美工刀，蔣女傷勢穩定，在醫院進行手術，目前無生命危險；疑犯事後情緒不穩，拒絕配合偵訊，將依殺人未遂罪嫌送辦。

台媒《ETtoday新聞雲》報道指，疑犯使用的美工刀長約15厘米。事發時路人曾用行李箱、電風扇、棍棒等物品攻擊疑犯並合力將他壓制在地。疑犯被路人壓制的時候，還喊說「不要壓我，地板很燙」。