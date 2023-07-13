台婚友社「直播選妃」仿Kpop女團列隊 以「新貨上架」介紹老撾女
撰文：聯合新聞網
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旅居老撾（Laos／寮國）的陳姓工程師在臉書創立婚友社，主打婚姻媒合仲介，深夜直播「老撾選妃」秀節目，讓年輕老撾女子仿韓國女團列隊走出的架式，自我介紹、扭腰擺臀秀撩人舞步，還強調「新貨上架」。
台灣移民署高雄市專勤隊人員網路巡邏查獲，因陳人在老撾，函送裁處10萬元（台幣，下同）。
以「幼齒」、「新鮮蔬菜」形容老撾女子 點擊放大瀏覽該「選妃節目」截圖：
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移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，陳姓男子（55歲）在臉書創立婚友社團，主打老撾婚姻媒合仲介服務，並利用夜間直播多名女子扭腰擺臀影片等方式，以「換換口味」、「新貨上架」、「幼齒」、「新鮮的蔬菜」等物化女性的標題，張貼跨國婚姻媒合廣告貼文，吸引網友點閱留言詢問。
專勤隊人員調查發現，陳男讓年輕的老撾女子身穿短裙，仿韓國女團列隊走出的舞步架式，排排站自我介紹；陳在直播影片中，還反諷網友需具備國際觀，甚至提出國外適婚年齡較低等不當訊息，招攬網友關注，提高社團點閱率。
專勤隊人員認為，陳男行為已違反入出國及移民法明定跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告之規定，於是透過臉書和陳取得聯繫。
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陳自稱在老撾當工程師，旅居國外多年，發現婚姻媒合很少替老撾女子媒介服務，因此動起歪念斜槓兼差當月老，陳說去年5月起就開始直播，11月底被查獲後已刪除社團。
高市專勤隊人員依違反入出國及移民法明定跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告之規定，將陳移送移民署總部婚媒審查小組審查，近日確定裁處陳男10萬元罰鍰。
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