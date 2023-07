2024台灣大選｜北京猛轟「台獨工作者」四大支柱論　所為何事？

2024台灣總統大選民進黨參選人賴清德,7月4日於美媒《華爾街日報》(Wall Street Journal)發表投書《我保衛台海和平的計劃》(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)一文,內容提出「四大支柱」理念作為其宣稱實踐兩岸和平的政見。該文在台灣輿論場討論不多,罕見的是,《香港01》觀察到內地大小官媒對此發起一陣猛轟,主調認為賴清德之論實為「假和平」、「真騙票」。北京藉此舉向台灣發出什麼訊息,應是台方面對此事件需要有的重要覺察。



賴清德投書美媒向美國「交心」?

根據原文,賴清德提出的「四大支柱」論如下:

1. 須建立台灣的威懾力。

2. 經濟安全是國家安全。

3. 與全世界民主國家建立夥伴關係。

4. 穩定而有原則的兩岸關係領導力。

《華爾街日報》7月4日刊登民進黨主席暨總統參選人賴清德專文,文章以《我保衛台海和平的計劃》為題,內容闡述為實踐和平的四大支柱理念。(Facebook/賴清德)

此論一出,一般看法認為乃賴清德在為規劃中的訪美「面試」之行做準備,試圖消解、淡化美方對其「台獨」立場的疑慮。連英媒BBC中文網都刊出學者訪談文章,指賴的「四大支柱」有意向美國「交心」,其兩岸立場可謂是「蔡英文2.0」版。而美國涉台事務專家、德國馬歇爾基金會(GMF)印太研究主任葛來儀(Bonnie Glaser)則認為,賴的說法「都會受到華府的歡迎,因為顯示他將堅持蔡英文處理兩岸關係的核心原則」。

事實上,賴清德自從政以來,一向被認為意識形態先行的民進黨政治人物。早在其任台灣「國民大會代表」期間,就曾趁時任總統李登輝報告時,手舉「台灣獨立萬歲」標語表達理念;任台南市長期間,曾在議會數度表明「我主張台灣獨立」;任台行政院長期間,則在立法院聲稱自己是「務實的台獨工作者」。2020年大選前夕,賴清德與蔡英文競逐民進黨提名,受到吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲等四位「台獨大佬」鼎力支持,從而被戲稱為「台獨金孫」。

然而,民主政治的「選票」是會改變政客的腦袋的,這位「務實台獨工作者」確實「務實」地悄悄挪移自己的「台獨」位置。他在今(2023)年1月18日宣誓就任民進黨主席,隨即表態「務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家,沒有另外再宣布台灣獨立的必要。」此番改口,看得出來賴是要從「深綠台獨」往中間靠攏,仿效蔡英文「中華民國台灣」路線,既爭取台灣的中間選民,又得以令美國「放心」。

內地各級官媒猛轟「四大支柱」論

相較於台美方面的反應,北京對於賴清德這篇刊於美國大報的反應之大,其中之義才是值得推敲之處。《香港01》駐台首席記者整理,內地層級最高的官媒《人民日報》與新華社,均有署名文章加以批判。前者在「日月談」欄目發出,稱賴清德該文「笑裏藏刀」,當屬其向美國遞交的「投名狀」;後者則痛斥賴文充斥「空洞的遐想」「矛盾的論述」「低劣的騙術」,「自以為聰明地操弄『台獨』謊言話術」。

「中華全國台灣同胞聯誼會」旗下媒體「台胞之家」,連日發出多篇文章批判賴清德「四大支柱」論。(截圖自「台胞之家」微信公眾號)

此外,國台辦旗下網媒「中國台灣網」,批評「四大支柱」論「完全是『台獨』叫囂與戰爭保證」。其他涉台內媒如《海峽導報》、《海峽之聲》等,亦口徑一致,認定賴清德該論並未改變其頑固「台獨」立場,稱「四大支柱」即「四大騙局」,「曝露了其假善意、真謀『獨』的面目」云云。

令人頗為意外的是,其中炮轟力道最強烈的,竟是以兩岸民間交流工作為主的在陸台籍人士全國性組織「中華全國台灣同胞聯誼會」。該會旗下新媒體「台胞之家」,7月9日率先發出快評,指「四個支柱」其實是「假和平、真賣台」,評論全文還被《人民日報》社和「環球網」下屬的「樞密院十號」轉載。「台胞之家」接著於10日與11日,積極動員常住大陸、港澳的台人與海外台人「發聲」,表達對賴清德說法的駁斥與反對;又於11日訪問多位大陸涉台學者,評論「四大支柱」之說「既是配合美西方國家『以台制華』的『投名狀』,更是精心編織的『欺詐術』,本質上是出賣台灣同胞利益,謀求『台獨』一己之私」。

「台胞之家」還轉發了台灣統派政黨「勞動黨」的聲明,指其文章表露出「台獨」立場的政策基調,刻意扭曲事實真相,通過顛倒黑白手法惡意批評中國大陸,謀取政治私利。

蔡英文+賴清德=「獨上加獨」?

看在台灣民眾眼裏,或許會訝異於中國大陸何以對「四大支柱」強烈反彈,畢竟這些說法基本都是「舊瓶裝舊酒」,令人無感。然而,北京在其反彈背後所藴含的兩岸訊息,才是陸方希望台灣選民能讀懂的。

1997前時任台灣「國民大會代表」的賴清德,在議場手舉「台灣獨立萬歲」標語,公開宣揚台獨理念。(資料圖片)

要知道,就算賴清德「四大支柱」之說就內容而言,不過只是將蔡英文的說法重新包裝,改換一下排列組合,反而還可說是賴清德「台獨」立場的後退。問題在於,對北京而言,民進黨至今不放棄「台獨」黨綱,蔡英文政府拒絕接受「九二共識」(甚至將其偷換概念為「一國兩制」),且提出了具有「兩國論」意味的「互不隸屬」論;在對外關係上,蔡英文又實行一面倒「親美」政策,附和美國將台灣打造為「武器庫」的策略,同時也在與國際組織和「非友邦」國家關係虛化、掏空「一中」原則。

故而儘管蔡英文與賴清德尚未名列北京的「頑固台獨分子」黑名單,但已被認定為板上釘釘的「謀獨分裂」路線。更何況賴清德早已表明了自己的「台獨」立場,如今承繼蔡英文路線,對北京來說,豈不是「獨上加獨」?

回到賴清德的「四大支柱」論,他將之宣傳為「保衛台海和平計劃」,台灣選民作何觀感是一回事,但看在已明顯掌握兩岸關係主導權和主動權的北京眼裏,恐怕又是另一回事了,不妨拆解如下:

1. 「須建立台灣的威懾力」:表示賴清德將強化對美軍購,實踐美方推銷的「不對稱戰略」、「全民皆兵」,即為北京認定的「以武謀獨」。

2. 「經濟安全是國家安全」:表示賴清德可能將無視台灣對大陸與日俱增的經貿依賴關係,加強台灣對大陸的經濟「脱鈎」。

3. 「與全世界民主國家建立夥伴關係」:表示賴清德將對內深化「專制」vs.「民主」的兩岸意識形態壁壘,渲染「中國威脅」論,打破「一中」框架營造「國際民主陣營」的想像,乃北京極為忌諱的「外部勢力介入」。

4. 「穩定而有原則的兩岸關係領導力」:表示賴清德將一如蔡英文或台灣其他政客,停留在冷戰思維,看不到世界秩序的「百年變局」,既拒絕「九二共識」,也以「維持現狀」之名「拒統」,是為北京無以接受和忍受的「兩國論」,以及「阻撓兩岸交流合作」。

賴清德(左二)「四大支柱」之說,續走蔡英文(左三)「親美」路線,北京防範兩岸關係惡化下探。(Facebook/賴清德)

經由以上「翻譯」北京眼中的賴清德「四大支柱」論,便不難想像何以其反彈如此之深。事實上,當習近平以「兩制台灣方案」宣示啟動統一進程之後,中國大陸已不在意台灣大大小小選舉各個顏色陣營的勝敗,也就是不論藍綠白誰在位,都不會影響中共推進統一台灣的腳步和節奏。

不過,北京對於台灣大選除了重申自身立場與期待兩岸和平發展之外,還有一個前提是,北京也不希望看到,兩岸關係在蔡英文路線的基礎上再惡化下去,不願「台獨」路線朝向美國狂奔而去。因此,北京集中氣力重轟賴清德,針對和防範的是「賴清德路線」,進而表明在台灣問題上的紅線與原則,並期望台灣選民能聽到此「和平」的「弦外之音」。