天降橫禍！台女大生等公車遭17樓掉落冷氣砸中身亡　恐怖畫面曝光

撰文：范玉瑩
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綜合台媒報道，今日（20日）下午1時左右，台灣新北市板橋區新埔捷運站附近發生意外，一21歲黃姓女子等公車時突遭從17樓墜落的冷氣機砸中，緊急送醫搶救後宣告不治身亡。目前，涉事安裝該台冷氣機的李姓工人已被帶回派出所進一步調查。

台國立政治大學稍早證實，該受害女子為政大財政系學生，學校第一時間趕赴醫院慰問家屬，並對事故發生表示非常遺憾。

據悉，事發地為新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，事發於今日下午1時11分左右，黃女等公車時，突然被從17樓墜落的冷氣砸中。

現場畫面顯示，一台窗型冷氣機突然從天而降，重重砸中受害者頭部，傷者隨即倒地不起，周圍有不少目擊者，看起來受到驚嚇。

當地警方接報後趕赴現場處理，該女子頭部受重創，雙腿均損傷，失去生命體征，緊急送醫搶救後宣告不治。

據悉，事發時該樓17層有工人正在安裝全新窗型冷氣機，該冷氣機重量約30公斤。目前，涉事李姓工人已被帶回派出所作進一步調查。

而據政大稍早證實，受害女子為政大財政系學生，學校第一時間趕赴醫院慰問家屬。政大表示，非常遺憾財政系學生發生此憾事，學校第一時間趕赴醫院慰問家屬，將盡全力給予支援和協助。校方也呼籲所有學生，特別是暑假期間，要格外注意自身安全。

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