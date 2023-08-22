台灣宣布退出中美洲議會　將繼續爭取應有的國際空間與地位

中美洲議會（PARLACEN）昨日（21日）通過尼加拉瓜提出的議案，將台灣排除出議會，轉而接納中國大陸入會。

今日（22日），台灣提出嚴正抗議，並宣布退出中美洲議會。



台灣「外交部」發布聲明指出，尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從罔顧台灣對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧，執意推動並慫恿中美洲議會通過議案。對於尼加拉瓜、中國在中美洲議會粗暴損害台灣權益及地位，台方給予強烈的譴責。

台灣「外交部」指出，中美洲議會的成立宗旨為推動及擴大中美洲國家的合作，增進區域內民眾福祉，鞏固民主政治，以促進中美洲地區的統合與和平。

台灣基於支持及認同此一理念，自1999年即加入成為中美洲議會的區域外永久觀察員，多年來與各會員國共同推動多項雙邊及區域合作計畫，促進區域繁榮與發展，一直以來都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。

台灣「外交部」重申，台灣與中華人民共和國互不隸屬。對於中國大陸不斷以各種手段打壓台灣國際參與空間，企圖干預台灣選舉進程，不僅無法獲得國際社會的認同，也更加堅定台灣積極開拓國際空間的決心。台灣不會屈服於中國大陸的文攻武嚇，會積極聯合友邦與理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際空間與地位。