頑童連摸6盤迴轉壽司　家長竟坐視不理　店員欲阻止發覺已太遲

日式迴轉壽司為許多人的最愛，各大品牌紛紛在全台各地設立分店，沒想到近日卻連續爆出顧客惡搞行為，包括日本少年舔拭醬油瓶、台中男童朝壽司吐口水等，讓前往用餐的顧客崩潰不已。令人震驚的是，如今又有家長放任孩子伸手玩壽司，氣得目擊者拍下全程爆料，壽司店業者也對此做出回應了。



一名網民日前透過Facebook群組「台南大小事」公開一段影片，短短34秒錄下坐在隔壁走道、其中一桌男童的惡行，只見男童先是觸碰了一盤壽司，隨後開始大玩起來；而網民也忍不住批評，如果家長不管，就不應該讓孩子坐靠近軌道的位子。從畫面中清楚看見，男童不斷用手阻擋壽司，再把壽司推走，來來回回一共觸碰了6個盤子，然而同桌家長卻未即時阻止他。

相關影片：

面對男童的行為，該名網民已與店家反映，該壽司店總公司說明，當接獲顧客告知情況時，隨即派出店員向前了解，然而該組顧客早已離開。業者也強調，如果店員有發現顧客此行為，一定會制止，並承諾接下來會加強宣導以及員工訓練。

事件曝光後，引起網民關注和熱議，紛紛留言：

．「爸媽都沒在教」

．「有怎樣的家長就有怎樣的小孩」

．「手真的很欠」」



另外，也有網友建議，或許應該直接取消壽司店的迴轉功能，改為「點餐上桌」服務，避免顧客影響衛生行為持續發生。

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