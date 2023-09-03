「不要戰爭！」　琉球反戰人士在台發聲：拒絕美日點燃東亞戰火

颱風「海葵」在台灣周邊虎視眈眈之際，琉球（沖繩）民間反戰人士9月2日赴台參與集會，發表演講批評美軍與日本自衛隊在當地積極備戰，企圖將琉球與台灣導入戰爭，且呼籲不應視中國大陸為敵人，台海兩岸也必須維持和平。



《香港01》駐台首席記者張鈞凱受邀發言，指出台灣與琉球唇齒相依，台海一旦爆發戰爭，兩地勢必首當其衝，人民的反戰自救運動，突顯出東亞連帶的重要性。



台灣勞動人權協會與勞動黨國際部2日舉辦「聽！來自琉球的聲音──反介入的東亞和平運動演講會」，邀請琉球民間反戰人士「不需要導彈基地的宮古島住民連絡會」共同代表清水早子，以及沖繩大學地域研究所特別研究員、琉球戰爭遺骨收集志願者具志堅隆松赴台發出反戰和平之聲。該演講會由「反台獨反介入聯合行動」協辦，「全亞洲反對美日侵略與宰制運動」（AWC）日方代表迫田英文亦作為來賓出席。此外，現場也有來自紐約、東京、與那國島的日本反戰人士與會。

日本備戰將琉球與台灣拖入戰爭

第一場專題演講，由清水早子以「拒絕軍備擴張！以對話促進東亞和平！」為題進行。清水早子準備了上百張圖片資料，介紹日本自衛隊在宮古島當地的軍事擴張，包括不顧居民安危與地盤鬆軟，建設導彈基地與彈藥庫。且違反與居民之約定，戰車與導彈車輛直接行駛在公路上；日美共同軍事訓練時，又架設起危險的尖鋭刀片等行徑。

清水早子表示，宮古島居民以身體阻擋，吶喊「彈藥是對和平妨礙」的口號，在千代田基地正門前抗議至今已超過2,000天。在清水早子看來，日本政府修改通過《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計劃》等「安保三文件」，無疑是將防衛概念轉為攻擊，把琉球推上了戰爭最前線，包括日前在石垣島進行的遺體收容訓練、建造避難所等，都是以不切實際的「保護國民」為名，實質在為戰爭做準備，戰爭迫近涵義十足。

「不需要導彈基地的宮古島住民連絡會」共同代表清水早子，以「拒絕軍備擴張！以對話促進東亞和平！」為題發表演講。（張鈞凱攝）

聚焦到近來熱議的「台海有事」話題上，清水早子認為，「有事」在日語語境代表着「戰爭」，美國的戰略就是在朝鮮、琉球、台灣等地「製造戰爭」，日方在琉球諸島積極的戰爭準備，其目的也是將台灣與琉球導入戰爭。清水早子進一步強調，由於歷史教訓，琉球人民不信任軍隊，戰爭本身就是「利」與「權」的結構，日本政府為了備戰以各種理由欺瞞民眾，東亞人民應該透過交流對話阻止戰爭，不應將中國大陸視為敵人，共同為亞洲和平努力。

美國以台制華 和平不能倚靠軍事

第二場專題演講「和平地活下去的權利！」講者具志堅隆松更是風塵僕僕，在一天之內往返台琉。他說，之所以一定要親身來到台灣，就是要確認大家都有不允許戰爭再次發生的決心。具志堅隆松以琉球語自我介紹，強調琉球擁有屬於自己的語言與文化；而他從事二戰時期沖繩戰爭遺骨收集將近40年，目的就是要見證戰爭的殘酷，反省避戰和平的重要性。

他以沖繩戰役為例說明，一旦戰爭發生，人民是毫無反對戰爭的自由意志，而且軍隊不見得是扮演保護人民的角色。此外日方在琉球開拓邊野古美軍基地，據稱是取遺骨聚集地的南方土壤去填海，他認為這是日本政府在逃避責任，是「不人道且卑鄙的行為」，應該要保護南方土地，作為反戰最好的象徵。

沖繩大學地域研究所特別研究員、琉球戰爭遺骨收集志願者具志堅隆松，以「和平地活下去的權利！」為題發表演講。（張鈞凱攝）

具志堅隆松同樣表達了對於「台灣有事」的看法，他質疑日本媒體對「台灣有事」的報道，都在刻意強調引發戰爭的危機感，可是倘若台海發生戰爭，「日美攻擊中國，難道中國不會反擊嗎？琉球居民怎麼辦？」具志堅隆松表示，只要有軍隊所在，必定會發生戰爭，而且軍隊不一定會保護居民。他進而分析，當前中美競逐的態勢下，美國利用台灣對付中國，但和平不能靠軍事，而要靠各地民眾的交流對話與攜手合作，不能像日本自衛隊一樣凡事以美國為主體，要站在各地區居民百姓的立場來思考。

「希望琉球群島所有美軍基地都撤除，訂定一個國際公約，將琉球群島成為非軍事區，這是和平的唯一之道，甚至也撤除日本所有的美軍基地，這樣東亞和世界的和平就能實現了。」當具志堅隆松分享完自己的夢想之後，清水早子隨之附和，「這也是我的夢想」。

台灣最大的危機在於對戰爭無感

主辦單位也邀請《香港01》駐台首席記者張鈞凱登台，分享其4月底前往琉球參加「不讓台灣有事·沖繩對話項目」的體會。張鈞凱指出，近日「台灣民意基金會」民調顯示，有高達48.9%的受訪者支持「台獨」，追根究柢其心理基礎在於缺乏對於戰爭的實感，因此琉球在歷史上沖繩戰役大規模的地面戰傷亡，以及現實上美軍基地駐紮對當地居民的迫害，無疑都是台灣最大的借鏡。

《香港01》駐台首席記者張鈞凱受邀發言，強調台灣社會心理基礎缺乏對於戰爭的實感，琉球的歷史與現實都是台灣的借鏡。（主辦單位提供）

張鈞凱以金門為例，金門作為台海最前線，跟琉球人民一樣，從戰爭經驗得來強烈的和平訴求，故而主張將金門設立為「永久非軍事區」，以及建設「金（門）廈（門）大橋」等等。台灣與琉球都是美國在東亞「犧牲的體系」最末梢，兩地唇齒相依，戰爭要是爆發，陷入中美對決狀態，台琉必是首當其衝。張鈞凱認為，必須要喚起台灣人民對戰爭慘烈與威脅的認識，人民的和平自救運動，也有賴台灣與琉球等東亞地區人民的連帶。

「全亞洲反對美日侵略與宰制運動」日本代表迫田英文則指出，日本已經開始實施自衛隊要介入台灣海峽的準備，去（2022）年陸上自衛隊首度投入40萬人進行軍事演練，在琉球群島已經建造了很多軍事基地，連戰爭庇護所也在建造當中。如今美國、日本、韓國所建立的準軍事同盟是以「台灣有事」為基調展開的，這就意味着美日韓的軍事準備目標正是要對台灣進行侵略戰爭。

迫田英文進一步表示，真正危險的並非是中國大陸而是美日軍事帝國主義國家。日本人民必須要聆聽來自中國大陸和台灣關於和平的聲音，亞洲愛好和平的勞動者必須一起合作制止帝國主義的侵略戰爭。

台灣勞動黨主席吳榮元在總結發言中表示，本次活動連結了琉球的反美軍基地運動與台灣的反台獨反介入運動，即為反美國霸權介入的東亞和平運動連帶。東亞的反介入運動，與台灣的反台獨、反介入運動，本質是一樣的。吳榮元指出，台灣問題是兩岸中國人自己的事情，兩岸同胞將有智慧自己解決自家的事。但是美國問題不是台海問題，也不僅僅是美日的地緣政治問題，而是全世界反霸權、反戰的問題，只有透過人類命運共同體的思考，透過全世界的反帝運動，才能反對以美國為首的法西斯勢力對全世界人民的危害。希望東亞民眾與台灣民眾一同，捍衛東亞區域的和平發展。