上海女結婚20年　離婚才知「老公是億萬富翁」　為分身家鬧上法院

撰文：中天新聞網
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中國傳統上「男主內、女主外」，不少妻子不會過問丈夫財產收入。

上海一名女子當了家庭主婦長達20年，直到離婚才知老公是「億萬富翁」，坐擁18間店鋪。

沒想到，對方竟趁談離婚期間，偷偷將名下房產全部轉移到前妻之女名下，讓她一怒告上法院。

老公誠懇哀求不要離婚　背後竟是為拖延時間把資產轉走（點圖了解更多）：

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據《極目新聞》報道，上海青浦法院微信公眾號5月10日發布一則離婚案例，稱于紅與秦藍（兩人均為化名）結婚近20年，為了照顧孩子和丈夫，于紅成為了全職太太，秦藍每月交給于紅生活費，負擔家庭各項開支，但因秦藍工作繁忙聚少離多，夫妻二人漸行漸遠。

由於于紅不想再被已剩空殼的婚姻拖累，起訴要求與秦藍離婚並分割夫妻共同財產，向法院申請相關調查後，赫然發現秦藍多年來經商有道，名下房產眾多，資產過億，由於秦藍不願意離婚，態度誠懇，于紅離婚決心一度動搖。

半年後，于紅再次起訴離婚時驚訝地發現，這半年內秦藍將名下的18間商鋪變更到其與前妻之女秦小紫名下，雙方鬧翻對簿公堂。

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秦藍主張該18間商鋪賣給了女兒，卻在房屋出售的對價及房款支付等問題上閃爍其詞。

經調查發現，秦藍與其女兒在不動產登記機關就該18間商鋪簽訂了房屋贈與協議，並辦理完成了產權變更登記手續。

于紅遂將秦小紫和秦藍另訴至法院，要求判決秦藍與秦小紫之間的房屋贈與合同無效。

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法院認為，秦藍在于紅提出離婚訴訟後，在未經于紅同意的情況下，將房產擅自贈與秦小紫，侵害了作為妻子一方的于紅的權益。

秦小紫作為秦藍的女兒，接受父親的贈與雖不悖倫理道德，但秦藍單獨無償贈與房產的行為侵犯了其配偶的合法權利，有違法理。

最終，法院判決該贈與行為無效，判令秦小紫將18套房產變更登記至秦藍名下。

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