第15號颱風「布拉萬」最快今晚生成！路徑出爐　下周恐出現雙颱？

中颱「小犬」襲擊台灣重創蘭嶼，成1死356傷，累計曾停電戶數36萬8301戶，仍有3萬2989戶待修復。小犬目前離香港仍有一段距離，值得關注的是，關島東南方的熱帶性低氣壓7日凌晨2時生成，台灣中央氣象署預報員趙竑表示，該熱帶性低氣壓最快今晚到明天清晨，有機會生成今年第15號颱風「布拉萬」(Bolaven)。



台灣氣象專家吳德榮在「三立準氣象‧老大洩天機」專欄表示，根據歐洲（ECMWF）模式10日20時模擬圖顯示，未來又有2個熱帶擾動發展，包括一個熱帶擾動在在關島附近醞釀；另一個擾動在呂宋島東側發展並向西移動。



颱風小犬｜在台登陸5分鐘卻刷出最大風速 可列世界觀測史上第三

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其中關島東南方的熱帶性低氣壓7日凌晨2時已經生成，今上午8時的中心位置在北緯10.0度，東經154.5度，以每小時9公里速度，向西南西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

預報員趙竑表示，該熱帶擾動最快今晚到明天清晨，有機會生成「布拉萬」颱風，未來將朝日本南方海面移動，距離台灣相當遠，對台灣天氣沒有影響。從路徑圖上觀測，對香港應不會造成影響。

熱帶性低氣壓TD17（右側）最快7日晚間生成颱風。（翻攝台灣中央氣象署）

另菲律賓東方海面還有熱帶擾動醞釀，趙竑表示，該熱帶擾動結構要等通過菲律賓進入南海後才會發展，雖目前模式預測可能會生成，但中間有地形破壞等變數，等國慶連假過後再觀察才會較明朗，目前不確定性高。

專家：10月份颱風多，不可掉以輕心

台灣大學大氣科學博士林得恩6日在Facebook粉絲專頁「 林老師氣象站」也指出，雖然小犬遠離，但在10月10日台灣雙十連假過後仍會有颱風形成。

他指出，根據今晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，雙十連假過後，南海及西北太平洋海域仍是一個大的不穩定低壓帶，在其中又有新的熱帶擾動生成，而且後續都有再發展成颱風的趨勢，將持續追蹤監測。

「林老師氣象站」對應過去65年的氣候統計資料，每年10月份在南海及西北太平洋海域所生成的颱風數，共計244個，佔全年總數的14.5%。「顯見，10月份仍是颱風活躍的盛產月份，仍不可掉以輕心！」