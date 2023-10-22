富士康遭大陸調查稅務及用地情況　鴻海：積極配合相關作業

據官媒《環球時報》報道，近日大陸稅務部門對台灣鴻海旗下富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查；而自然資源部門亦對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。



鴻海今天（22日）下午發布重大訊息指出，合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。



台灣經濟部表示，產業發展署第一時間已與鴻海聯絡，鴻海表達感謝經濟部關心，經濟部本於協助產業發展的任務，後續會與鴻海保持密切聯繫，視情況提供協助。

由於明年初台灣將舉行總統大選，鴻海創始人郭台銘早前宣布獨立參選，近日宣布連署份數達門檻，大陸官方此時的查稅時機相對敏感，引起外界關注。

鴻海創辦人郭台銘（左）9月14日上午在張榮發基金會召開記者會宣布副手人選，「我將鄭重邀請賴佩霞（右）女士擔任競選搭檔，一起投入2024年正副總統選舉。」（郭台銘競選辦公室提供）

大陸專家：台企應推動兩岸和平發展

據早前報道，廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地狀況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

張文生稱，祖國大陸歷來歡迎、支持台商到大陸投資，依法保護台商台企合法正當權益。近年來，有關部門推出一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代大陸發展機遇，在大陸投資建廠的台企普遍受益。

張文生強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。