富士康遭內地稽查稅務及用地情況　專家：台企應推動兩岸和平發展

據《環球時報》報道，近日內地稅務部門對台灣鴻海富士康（Foxconn）在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查；而自然資源部門亦對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。



對此，廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地狀況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

張文生稱，祖國大陸歷來歡迎、支持台商到大陸投資，依法保護台商台企合法正當權益。近年來，有關部門推出一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代大陸發展機遇，在大陸投資建廠的台企普遍受益。

作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在大陸做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主機板上市，並反哺母公司鴻海集團。他強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

鴻海創辦人郭台銘（左）9月14日上午在張榮發基金會召開記者會宣布副手人選，「我將鄭重邀請賴佩霞（右）女士擔任競選搭檔，一起投入2024年正副總統選舉。」賴佩霞在《人選之人》一劇中演出總統候選人。（郭台銘競選辦公室提供）

另外，鴻海創始人郭台銘於8月28日正式宣布獨立參選2024年「台灣總統選舉」。其副手為藝人賴佩霞，郭台銘表示，將與賴攜手打拚到最後。