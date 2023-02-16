代孕後患腿部血栓或須截肢　四川婦人：能賺23萬，違不違法我不懂

為了賺錢，四川涼山婦人楊某遠赴武漢做「代孕媽媽」。在植入胚胎前後，中介每天都會為楊某打針，但不久後她患上腿部血栓，未來更要面臨3次手術。

中介公司起初拒絕賠償，在得知楊某一方打算曝光事件後，才答應賠償5萬元（人民幣，下同）醫藥費。



《湖北經視》報道，楊某來自四川涼山鹽源縣。去年10月，楊某在廣州打工時接到老鄉來電，對方稱其開了一間中介公司，楊某只要成功代孕，就可以拿到高額報酬，「對方說這邊很賺錢，做這個代孕的話，可以賺23萬。違法不違法我也不懂」。

去年11月1日，楊某遠赴武漢成為一名地下代孕機構的「代孕媽媽」。她被安排入住武漢市某小區的一處出租屋內，期間多次被中介送到武漢市某門診接受婦科檢查。同月16日，她通過身體檢查後開始代孕。為確保懷孕成功，中介工作人員安排人為楊某頻繁打針。

連續打針一星期後，去年11月21日，楊某接受代孕手術，之後便一直留在出租屋，中介工作人員會定期來為她打保胎針。去年12月中旬，楊某腿部出現嚴重紅腫無法走路，被緊急送往醫院治療。

叔仔楊先生稱，楊某去做代孕手術時，車窗都被黑布蒙蓋，「在那裏移植用了20多分鐘，就是用那種管子打進去的，移植完後，就帶回她們的宿舍繼續打針」。不過，打針的並非正規醫生，「他們就是隨便找一些女的代替」。

他又稱，現時楊某的腹部仍可清晰見到18個針眼，「醫院說是把她代孕的孩子打掉」，且病情愈來愈嚴重，若不盡快醫治，可能面臨截肢。

楊先生稱，醫生診斷楊某是腿部血栓，可能是藥物不當，或注射時操作不適引起，未來要面臨3次手術，後續要承擔10萬元的醫療費，「但是代孕公司表示自己沒有責任。現在嫂子不要說賺錢，還要倒貼很多錢作為醫療費」。

不止是楊某，多位「代孕媽媽」同住出租屋內，屋內的桌面和地上都有多個已注射完的針管和空藥瓶，瓶上寫有「黃體酮」的字樣。

出租屋內的桌面和地上都有多個已注射完的針管和空藥瓶，瓶上寫有「黃體酮」的字樣。（影片截圖）

近日，楊先生在武漢市某門診與代孕公司和中介公司的工作人員見面，並要求對方賠償醫藥費。

代孕公司工作人員認為，「楊女士肚裏懷着孩子跟她的病有什麼關係」，又指代孕公司是與中介簽訂合同，有問題應該直接聯繫中介，「他們能解決解決，解決不了的，他們會尋求我們的」。中介公司工作人員則表示沒有賠償責任。

雙方多天溝通無果，直至楊先生稱準備曝光此事後，中介公司才答應賠償5萬元醫藥費，並讓楊某自己做腿部血栓的後期治療。

內地《人類輔助生殖技術管理辦法》中明確規定，禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎；醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術，意味着在內地各種形式的代孕都是被禁止。

有律師指出，孩子到底歸屬精子卵子的提供方，抑或屬於代孕母親的問題，仍然處理模糊地帶。目前，法院判例是生育者為孩子母親，「這容易帶來一系列的社會問題，也容易引發代孕者和需求者的糾紛，容易侵害到我們孩子的合法權益和他的健康成長」。

社會學專家表示，違法代孕會造成法律關係的混亂，權利義務難以確定，破壞正常的倫理關係。一方面會造成「誰是母親」等棘手的法律問題，另一方面還會衍生出撫養權、繼承權等各類問題。