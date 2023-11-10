被床蝨咬有多慘？旅遊達人也受害　稱1個月還有疤　半夜會被癢醒

繼歐洲多國爆發床蝨危機後，韓國近期也淪陷。



政府近日坦言全國17個城市已收到了30多起的投訴，府方誓言下週將展開為期1月的消殺防治工作，並與地方政府與民間防疫單位合作，期望能大規模進行防範。

而日前機票達人也分享自身慘痛經驗，稱當時到國外被咬「癢了10天」，即使回台灣後已經1個月傷疤還在，他也給出幾點建議，提醒到國外住宿務必當心。

比蚊更癢、半夜被癢醒 點圖放大看看「布萊N」及其他網友分享的被床蝨咬經驗：

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機票達人「布萊N」在Facebook粉專分享，上個月BBC才報導巴黎爆發了床蝨危機，有幼稚園與電影院甚至因此關閉，政府方也撥了大筆費用預備消滅床蝨，如今韓國也淪陷在床蝨的危機中。

而所謂「臭蟲」也就是床蝨、床蟲，時常躲在床裡找機會咬人，韓國自1970年代後床蝨數量就減少許多，然而近期一次爆發，調查發現都是由旅客自外地帶進韓國。

布萊N也說到自己曾有被床蝨咬的「切身之痛」，上月在秘魯庫斯科的Hostel裡被咬，雖然並沒有比被蚊子咬癢10倍這麼誇張，不過相比之下還是較癢。

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他形容咬一天「大概可以癢10天」，甚至在頭幾天還會被癢醒、傷口還需要很久才會復原，即使現在回到台灣1個月、傷疤還是存在。

此外，他到另一個秘魯城市伊卡時，也發現床邊有一隻床蟲，但當時已經晚上10點半、且身上多處在庫斯科被咬的痕跡還在癢，因此趕緊收拾行李逃到其他酒店。

布萊恩稱韓國與台灣距離相當近，建議若有要出國的民眾還是要注意住宿床上的情況，避免帶進台灣。

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若要到韓國居住，建議住比較好的酒店、清潔也相對完整，而白色床單也較容易發現床蟲的存在。

不少民眾有感稱「我在越南被咬過，紅腫3天加上癢7到10天！」、「我在寮國永珍的旅館被床蝨咬過，真的癢到炸；而且真的癢了10天」、「去紐西蘭環島的時候在露營車上被咬到體無完膚！！」、「每天真的超癢的，尤其是晚上都會被癢醒～」。

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