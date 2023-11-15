台灣真粉！法籍網紅「酷」獲永久居留證　感恩稱有被肯定的感覺

自稱「芋頭教主」、於YouTube頻道擁有161萬粉絲訂閱追蹤的法國籍YouTuber「酷」，因為熱愛台灣的美食和文化，已連續居留在此滿五年，而依照台灣移民署規定，只要每年居留超過183天就符合永久居留申請。日前「酷」前往移民署新北服務站提出申請後，順利於這個月取得資格。對此「酷」也相當開心，他表示「台灣讓我有歸屬感，能獲准永久居留有被肯定的感覺」！



過去「酷」透過朋友介紹到台灣留學，之後還到韓國當交換學生，但對台灣念念不忘的他，畢業後仍申請打工度假簽證再度回到台灣，之後着手拍影片記錄生活，一部分也是想讓更多當地及外國人了解這裏的美好。幾年下來，「酷」成立的YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」已累計161萬人追蹤訂閱，內容也越來越多樣化，但不變的是仍有滿滿的「台灣味」。

這些年來，「酷」對台灣的熱情仍沒減退：（按圖了解）

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依台灣法規規定，外籍人士若想取得永久居留證，那麼需連續居留滿5年、每年居住超過183天，而在「酷」的努力之下，今年順利達到目標，他隨即前往移民署新北服務站提出申請，果然在這個月成功獲取永久居留資格。領取永久居留證當天，「酷」還開心的和服務站主任林財榮以及承辦人林儀盈合影，記錄下這重要的一天！

對此「酷」也表示，在台灣生活很方便、效率很好，環境也非常適合創作者發展。如今取得永久居留證後，「酷」也覺得更有歸屬感，有種被台灣肯定的感覺，他說，「現在會覺得有個『任務』，希望能藉著自己的影響力，除了努力透過影片讓更多外國人認識台灣外，還有一個目標是要讓台灣人更有自信，翻轉台灣人的想法，增加台灣人對國家的認同感」！

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