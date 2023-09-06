香港YouTuber馬米高批台灣人好假又死不認錯 狂勸「移民要三思」
撰文：中天新聞網
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香港YouTuber馬米高（馬蹄露姪子）近日發出一段影片，以「『移民台灣三思』台灣人好假～死不認錯～不可直接批評～」為主題，與赴台10年的香港人Jenny，兩人一同大談在台灣生活的不易之處。
影片中，馬米高認為「台灣人很假」，並分享過去自身經驗，表示台灣人說話較為「委婉、婉轉」，常以「好像」、「先不要」、「不太合適」等字眼拒絕別人，讓他直呼「為什麼不能直接一點」。
不過兩人也分析背後原因，共同覺得「因為是怕得罪人或是覺得尷尬」。
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馬米高還說「台灣人死不認錯」，他指出過去曾與他人發生爭執，對方明明做錯事卻一直不認錯，甚至想用「不好意思」敷衍完結此事，讓兩人痛批：「在這裡，『不好意思』可以包裝所有東西。」
不過，馬米高也說，香港人與台灣人的「假」其實不太一樣，前者通常是對方想害人、想得到利益，後者則是怕別人不好受、怕尷尬，想做「假好人」。
但Jenny卻不認同，直言台灣人是真的好人，只是做事會「互相」，去體諒、換位思考及有同理心。
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影片最後Jenny表示「來台灣玩就好，定居就三思啦！或是來小住幾個月也行，不要聽別人狂讚台灣，就帶著行李跑過來」。
底下網友熱議，「我在香港住了8年，回到台灣也是有這種感受XD」、「身為台灣人，以前覺得香港人很沒禮貌太直接，現在知道真的只是文化不同」、「非常同意！香港人直率的態度真的會嚇到台灣人」、「只是風土民情不一樣而已」。
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