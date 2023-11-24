2024台灣大選｜在野整合不歡而散　彭博：郭台銘準備退出選舉

台灣明年1月初舉行總統大選，惟在野整合一波三折，最終破局。據美媒《彭博》周五（24日）獨家報道，鴻海創辦人郭台銘準備退出選舉，預計在台灣時間下午5時半前作最終決定。



郭台銘與副手搭檔賴佩霞。（郭台銘Facebook）

報道指出，郭台銘毫不掩飾自己的政治野心，主張與中共和平談判，並在華盛頓與北京之間扮演關鍵調解人的角色，可是未能贏得選民青睞，目前看來，這項決定結束了他多年來對總統一位的追求。

同時，郭台銘的選舉之路面臨著多項障礙，其競選團隊正因涉嫌以現金收買民眾換取連署而面臨調查。此前，北京對富士康進行調查，再度引發公眾憂慮郭台銘一旦若當選，可能受到北京施壓。對此，郭台銘稱他不會對威脅低頭。

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柯文哲周四邀請郭台銘為在野整合跨出重要一步，惟下午在野陣營的會面不歡而散。（聯合報）

台灣總統大選登記周五截止，周四（23日）下午，郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九與國民黨主席朱立倫在台北君悅飯店公開會面，談論1個半小時後不歡而散，期間更出現多個爭執和尷尬場面。

郭台銘致詞表示，他本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到還帶了馬英九和朱立倫，要求馬朱二人表明角色。侯友宜一度想拿咪高峰發言，但被郭台銘打斷，要求朱立倫回應。郭台銘更形容馬英九、朱立倫為「重量級的不速之客」。