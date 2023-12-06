台灣女藝人被指在機上吸煙　遭網民斥責反罵對方：你被炸死了嗎？

曾客串《意難忘》、《嫁妝》等台劇，擔任旅遊節目主持人的台灣藝人侯沁潔，遭人於Dcard爆料「侯姓女藝人」跟團遊歐洲卻搞砸整趟旅遊，包括入境狂插隊、在酒店房間抽煙、機上抽煙被空姐抓包、團體集合大遲到等行徑。



爆料者於12月3日於Dcard爆料，透露上個月和家人參加去歐洲的旅行團，同團有一位「侯姓女藝人」，9天行程幾乎每天都「有狀況」，指女藝人不僅走行程時抽煙，讓其他團員都吸她二手煙，甚至在阿姆斯特丹機場、往曼谷的飛機上都在抽煙，遭空姐抓包。

侯沁潔早前確於社交平台上載前往曼谷及阿姆斯特丹的照片：（按圖了解）

而據台媒報道，長榮航空回應11月30日由阿姆斯特丹經曼谷飛台北的航班中，確實有一名旅客在廁所內抽煙，觸發偵測器，經勸導阻止後判斷無影響飛行安全，所以未報警，航空公司也再次呼籲機內全面禁煙。

而爆料者雖未直接點名，但有網民查出女藝人為客串過本土劇的侯沁潔，不少網友到她Facebook留言，貼出相關報道，要她「不要插隊囉」，還有團員直接留言「從阿姆斯特丹到曼谷的班機上抽煙，全然不顧他人死活，真有你的喔」，她則回嗆網友「 你被炸死了嗎？」。

侯沁潔表示：「沒有任何證據，血口噴人的人，亂闢謠滋事者，我保留刑法妨礙名譽的法律追訴權，只會危言聳聽也沒證實真相就做人格局而言，是真的沒智慧。俗話說的好（謠言止於智者）」。但有網民直言「都有人親眼看到了」。

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