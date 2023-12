台海和平需要基辛格　但基辛格不是兩岸的最終解方

美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger,又譯季辛吉)於11月29日以百歲高齡逝世,作為一位以美國利益至上的現實主義戰略家,基辛格在離世前頻頻對台海議題發聲,主張以對話取代衝突,中美應先降低敵對情緒。他對台海和平的殷殷企盼,可說是基辛格念茲在茲的「遺願」,在太平洋兩岸與台海兩岸局面緊張之際,確實亟需基辛格如此之理性聲音。但台海靠着「維持現狀」維繫和平能走多遠?基辛格恐怕不是唯一且最終的答案。



台海緊張已站到了「懸崖之上」

今(2023)年5月剛過完百歲生日的基辛格,密集接受西方重量級媒體專訪,話題均集中在中美關係與台海議題。他對《經濟學人》(The Economist)表示,尼克遜(Richard Nixon,又譯尼克松、尼克森)與周恩來建立的相互理解,只過了50年就被特朗普(Donald Trump,又譯川普)推翻了,而且被言辭上看似自由開放的拜登(Joe Biden)政府所繼承,如果烏克蘭戰爭爆發在台灣,「將摧毀這座島並重創世界經濟」。

中美之間的台海僵局要如何解開?基辛格建議,雙方要先降低敵對情緒,再逐漸建立信任和可行的關係。他並主張,中美雙方都不會改變對台立場,但美國會謹慎部署兵力,努力不讓他人質疑美方支持台獨。

習近平(右)在北京釣魚台國賓館接見訪華的美國前國務卿基辛格(左)。(新華社)

另外接受彭博社(Bloomberg News)專訪時,基辛格憂心於台海兩岸可能發生的衝突。他說,「按照目前的關係軌跡,我認為可能會發生一些軍事衝突」,「但我也認為,目前的關係軌跡必須改變」。故此中美之間的緊張關係,被基辛格看作是站在「懸崖之上」,從而建議中美都應該在當前僵局中後退一步,通過對話來緩和緊張局勢。

華府精英陷「中美一戰」的迷思

事實上,基辛格為中美與台海嚴峻局面開出的解方,就是1971年他秘訪北京後,為中美關係正常化與《上海公報》奠下的「一中」格局思路之延續,中美雙方靠着均勢、對話與合作,維持長期和平繁榮的局面。然而,的確如基辛格所感嘆的,「基辛格時刻」還不到100年,只到了50年就被特朗普與拜登「聯手」打破,才會令中美與台海站在「懸崖之上」。

基辛格老人家在50年前,估計沒有預料到中國和平崛起將會來得又猛又快又深,因此直到2011年才出版了《論中國》(On China)這本書,重新改變自己對中國發展的看法。也因為時代的風雲變化,美國掌權的兩黨精英,早已忘記50年前美中開創新頁的得之不易,進而以「修昔底德陷阱」(Thucydides's Trap)看待彼此關係,憂懼世界龍頭地位被中國取代,千方百計遏制中國,尤以「台灣牌」為主要進攻手段,卻也令將台灣問題視為「第一條不可逾越的紅線」的北京強勢反擊。

1972年2月21日,時任美國總統尼克遜訪華期間,周恩來總理會見尼克遜、基辛格等人。(VCG)

不過也得益於基辛格的「遺產」,美國儘管對中國崛起態勢如坐針氈,但還是無法逾越《上海公報》建立的「一中」框架。拜登多次重申「四不一無意」的承諾,在最近一次11月15日與習近平的會晤時,亦當面表明「不支持台獨」。此外,中美高級別官員的對話終而恢復,走過了佩洛西(Nancy Pelosi,又譯裴洛西)訪台後的關係最低谷,中美之間維持着「鬥而不破」的局面。

北京頻密對「獨獨配」發出警訊

至於台灣問題,目前看來還是中美關係中最大的難題,主因之一來自於台灣總統大選的不確定變數。在蔡英文執政的將近八年時間,由於拒不承認「九二共識」,兩岸官方對話完全冰封,民間社會或經貿往來上遇到的困難,也因為兩岸之間缺乏溝通管道而無法解決。最讓人憂慮的台海和平與戰爭問題,也因為蔡政府「一面倒」親美,全盤接受美國「武裝」台灣的戰略,讓台灣人民離戰場越來越近。

以上態勢也體現出2024大選之於台灣的重要性,要是比蔡政府更執著於「台獨」意識形態的賴清德與蕭美琴搭檔勝出,兩岸對話的可能性只會降低不會增加,而台海戰爭的可能性則只會增加不會降低。近期北京方面以國台辦為發聲陣地,頻密地對「賴蕭配」發出警訊,強調「台獨」意味着戰爭;這一點不只是說給台灣人民聽,更是說給嫺熟玩弄「台灣牌」的美國政客聽。

美國學者葛來儀等人投書認為若民進黨總統參選人賴清德當選應該考慮凍結「台獨黨綱」,民進黨前主席卓榮泰(圖)12月1日表示,這些報道同時提到希望北京放棄武統台灣才是重點,放棄武統台灣才是全世界最關心的事情。(賴清德競選辦公室提供)

因此,包括葛來儀(Bonnie Glaser)、白潔曦(Jessica Chen Weiss)、柯慶生(Thomas Christensen)在內的美國三位知名「中國通」專家,近日聯名在《外交事務》(Foreign Affairs)期刊發表題為《台灣和威脅的真正來源》(Taiwan and the True Sources of Deterrence)文章,其中呼籲賴清德若勝選,應考慮凍結民進黨的「台獨黨綱」,讓維持現狀承諾更有分量和可信。

美國智庫學者所看到的台海危機與喊話,民進黨賴清德陣營卻不為所動。賴營競選總部總督導卓榮泰12月1日上午做出回應,指「台灣是一個主權獨立的國家,名字叫做中華民國」,並指出「北京放棄武統台灣才是重點,放棄武統台灣才是全世界最關心的事情」。

台海永久和平的最終解與最優解

賴清德陣營的答非所問,或曰雞同鴨講,恰恰體現出今日台灣在面對台海問題的盲點,也就是「明知山有虎,偏向虎山行」。這裏並非說北京是必定執行「武統」的「虎」,而是民進黨賴陣營明知兩岸同屬「一中」的歷史與現實,也明知此乃台海「和平」的唯一鎖鑰,但為了政黨選票利益,需要刺激民粹動員,在言行上硬着頭皮也要反其道而行。

2019年1月2日習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話,強調「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子,總不能一代一代傳下去」。(Reuters)

如此做法只會令台海之結越打越緊,台海煙硝味越發濃厚,北京既有和平統一的大政方針,但也有勢必統一台灣的決心與意志,倘若台灣一組當選機率最高的正副總統人選,連美國智庫學者的忠告都當作馬耳東風,不正是自我選擇了一條最沒有迴旋空間的硬碰硬之道?那麼基辛格生前的最大憂心將很有可能成真,台海衝突要是擦槍走火,那不只是台灣人民的悲劇,也是全世界的巨大震蕩。

今日台灣人民的最大福祉與利益,其實就依託在兩岸關係的和平穩定,有了和平穩定,海峽雙方都能在和平紅利下向前發展,而不會如同烏克蘭一般,陷入了生靈塗炭的泥淖之中。要做到這一點,鑰匙其實掌握在台灣人民手中,如何回到「九二共識」,回到憲法的「一中」正軌,回到基辛格50年前劃下的「一中」框架,顯然關鍵就在明(2024)年1月13日的一張張選票之中。

而台灣人民所要面對的挑戰,迎回和平局面只是第一步,「基辛格時刻」只是避免中美雙方歧異並得以對話溝通的「治標不治本」過渡方案。與1971年相比,兩岸因內戰造成的分裂局面至今又被拖延了50多年,北京已多次強調台灣問題「不能一代一代傳下去」,也就意味着統一進程迫在眉睫。統一有「和平」與「武力」兩種渠道,倘若台灣人民不希望戰爭,也希望永遠和平,那麼「和平統一」就有無限的可能性出現,也是「治標又治本」的最可行方案,端視台灣人民如何超越基辛格的格局,並展現更高的主動性與能動性,為台海的永久和平做出充滿勇氣與智慧的抉擇。