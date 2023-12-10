Youtuber「這群人」明年停更　成員尼克宣布或這原因離台赴港

YouTuber「這群人」成員尼克在2020年與香港妻子Ashly結婚，育有一個女兒。他9日透露可能為了孩子的教育，與家人搬離台灣，並分析台灣與香港的教育環境差異，邀請網友一起給予建議。



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尼克在最新上傳的影片中表示，由於「這群人」明年就要停更，接下來就沒有非得待在台北的理由，加上女兒已經2歲了，他和妻子已經開始考慮孩子未來的教育問題。他透露，自己和Ashly已經去香港看過學校，了解到雖然香港學費比台灣貴一倍，但環境較多元，孩子可以從小就接觸多國文化，而且學風也比較自由輕鬆。

尼克表示，他和妻子目前考慮了四種方案，第一是繼續留在台灣，開銷維持原樣；第二是夫妻留在台灣、將孩子送到香港，除了學費貴一倍，還得多請個保母和Ashly的爸媽一起照顧孩子；第三是全家一起搬到香港，但房租比台灣貴上許多，整體生活費勢必加倍；最後一個方案則是搬到其它國家。

尼克和Ashly認為，台灣和香港的教育環境並沒有哪邊比較好或壞，只是注重的方面不同，因此他們也想問問網友的建議，希望可以從眾多意見中找尋到自己最滿意的答案。

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