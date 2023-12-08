陸委會控北京塑造「宗教祖國」　利用宗教交流搜集台灣民情

陸委會官網12月8日發布新聞稿，點名北京對台文化宗教交流，過程充滿各種統戰和政治語言，甚至利用宗教交流活動搜集台灣民情。



陸委會8日公開諮詢委員會議紀錄，主題為「近期中共對台文化宗教交流策略之觀察」。由學者引言報告指出，北京近10年對台策略的核心是「大統戰」，強化黨機器直接領導與監督兩岸交流作為。其中，疫後兩岸文化宗教交流大幅度回溫，但在北京官方「宗教中國化」的發展策略下，學者警示，近期兩岸宗教交流活動內涵已有所改變，為塑造其「宗教祖國」以吸引台灣信眾赴中國大陸，且北京官方主導色彩加重，交流活動中充滿各式統戰或政治語言，民間自主參與度下降，「表面看似維持兩岸交流形式，惟內涵已發生質變」。

陸委會引諮詢委員說法，稱中共「二十大」報告提及「安全」達91次，在現階段北京高舉政治安全前提下，「安全」因素自然融入兩岸文化宗教交流活動，也加大官方主導角色，強化統戰力道。

2019年4月27日，「媽祖誕辰1059周年紀念大會暨春祭媽祖大典」在福建省莆田市湄洲島舉行，吸引東南亞及台灣地區的上千名媽祖宮廟代表前來共祭媽祖。（中新社）

具體比如北京邀請台灣宗教團體赴大陸，必定強調「心靈契合」、「融合發展」，官方策辦之宗教文化活動，都會提及政治語言「為國家謀統一」、「為民族謀復興」等語，或「利用宗教交流作為情報活動之一環，藉以蒐集台灣民情資料」。

與會諮詢委員向台灣官方提出分析，指在宗教從屬於黨的前提下，北京對台文化宗教交流自然結合其內部政治發展與政策需要，如對台宗教交流主推項目，早期推動「宗教直航」，現則搭配「宗教祖國」、「兩岸一家親」、「融合發展」等陸方政策，藉此擴大發揮對台影響力，示意台灣官方應主動與台宗教界相關人士及團體保持互動，提供赴陸交流相關注意事項。