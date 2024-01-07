侯友宜彰化競選總部派洗衣珠拉票　長者疑不識字誤食至少3人就醫

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣大選進入倒計時，藍綠白陣營連日在各地宣傳拉票。國民黨彰化縣競選總部近日派發洗衣珠拉票，但有長者誤將洗衣珠當成糖果食用，需要就醫洗胃。



國民黨總統候選人侯友宜彰化縣競選總部製作23萬包、46萬顆洗衣球作為家戶拜訪文宣品，不料南彰化有長者疑將顏色繽紛的洗衣珠當成糖果誤食。

侯友宜彰化縣競總執行長洪榮章表示，洗衣球已派發完畢、不再製作，後續將透過基層組織加強向長者說明。據介紹，該批洗衣珠是彰化縣競選總部自行委製，用於全縣家戶拜訪使用，不只在南彰化派發，目前已知3人誤食就醫。

洗衣珠外包裝印有侯友宜、副手趙少康的肖像，及備註「1顆膠囊可洗8公斤洗衣量」、洗衣珠使用方法等。有民眾認為包裝標示清楚，不太可能當成糖果誤食，推測可能是鄉村長者不曾使用洗衣珠且不識字，才會誤食。

二林鎮長蔡詩傑介紹，其中一位洪姓婦人表示因不識字，才會誤食洗衣珠。縣議員洪子超透露，至少有10位民眾誤食，幸症狀不嚴重。

彰化基督教醫院二林分院表示，經統計，醫院收治了3名誤食洗衣珠的長者。院方介紹，民眾若誤食洗衣珠，會有噁心、嘔吐的症狀，當下應先將誤食的洗衣球吐出，不要灌水並立即就醫，醫護人員會依患者症狀給予止吐劑、吸附劑將殘餘的劑量排出，清空腸胃道。