台灣大選｜3組候選人一次看！台獨金孫賴清德決戰硬漢刑警侯友宜

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣總統大選將在1月13日舉行，執政8年民進黨能否打破台灣民主化以降，執政黨主政不過兩屆的「八年魔咒」？或者台灣將迎來再一次的政黨輪替？又以打破「舊政治版圖」為號召的的第三勢力是否有望崛起，都成為今屆大選的中外看點。



《香港01》為您介紹此次參戰的三位候選人背景及他們的兩岸政策。

台獨金孫賴清德

去年4月12日，現任台灣副總統賴清德獲民進黨提名參選2024年台灣總統選舉，後於11月20日，與副手蕭美琴正式登記參選。身繫「務實台獨工作者」、「台獨金孫」標籤的賴清德，自2020年與蔡英文搭檔上任後，即被視為民進黨2024接班的不二人選，但也因「台獨」意識形態濃烈，引發一系列如美國「疑賴論」、「票投民進黨，青年上戰場」的討論。今屆台灣大選聚焦「戰爭與和平」的選擇，相當程度導因於賴清德個人的台獨立場所致。

2023年11月21日，民進黨總統參選人賴清德（圖左）及副手搭擋蕭美琴（圖右）到台北中選會，正式宣布完成參選登記。（圖／取自台灣「中選會」共訊直播）

礦工家庭出身，一路苦讀終於成為醫生的賴清德，自1994年涉足政治，1996年首次參選並當選國民大會代表，一步一步逐漸成為民進黨黨內的明日之星。回顧賴清德的從政之路，大抵一帆風順，從民意代表到台南市長，行政院長到副總統，賴清德從政鮮有挫折及醜聞。

然而，形象向來正面的賴清德，於2017年9月接任台灣行政院長後，風評開始褒貶不一。2019年，蔡英文欲競選連任，賴清德獲得「老獨派」支持，「意外」表態與之競爭，掀起民進黨內數月鬥爭風波，於黨於政都影響了原支持者對他的評價。

賴清德過去曾言「親中愛台」，也曾以行政院長身分自詡是主張台灣獨立的政治工作者、「務實的台獨主義者」，縱然在宣布參選今屆大選後，多次意圖卸下獨派標籤，但其兩岸論述，實則不具有本質改變。

有關兩岸政策，賴清德提出台海和平的「四大支柱」，強調要加強台灣國防，兩岸問題維持現狀等主張。這被視為他在減弱其「台獨」形象的努力，並向美國政府及疑慮者「交心」。唯來自華府的「疑賴論」並未因此獲得止息，美國難以放心賴清德有能承繼蔡英文，為美台關係建構「零風險」的能力；北京則鑑於賴清德從政路上，一路獨到底，已多次警示「台獨工作者就是戰爭製造者」，明示「台獨意味著戰爭，望廣大台灣民眾認清台獨的嚴重危害」。

硬漢刑警侯友宜

2023年5月17日，國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024。這是1996年台灣開放總統民選以來，首次出現從警經驗的總統候選人，如果2024年真是侯友宜勝選，他將成為台灣首位警察出身的總統。

2023年11月24日上午，國民黨總統候選人侯友宜（左）正式推出副手人選趙少康（右），兩人赴台灣中選會登記。（Reuters）

侯友宜出身基層，是豬肉販之子，30餘年的從警生涯中，侯友宜參與過許多全台關注的大案，是台灣家喻戶曉的「刑警代表」。2008年馬英九政府執政後，侯友宜開始參政，2010年出任新北市副市長，2018年擊敗民進黨「天王」之流的蘇貞昌，當選新北市市長，順勢成為國民黨地方首長最強「百里侯」。

在擔任新北市長期間，侯友宜大多聚焦內政建設，鮮少對兩岸議題表態，其光譜也較屬國民黨「本土派」，被外界認為立場相對溫和。直至去年7月，侯友宜終於明確表態，「接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識，堅決反對蔡英文污名化的九二共識」，同時強調馬英九是兩岸和平穩定的最佳代言人，「會繼續往前走」。

同時，侯友宜也多次定義今屆台灣大選，將其定調為和平與戰爭的選擇，於多個場合聲明兩岸兵凶戰危，當選後將建構兩岸和談基礎、開放陸客赴台、快速與北京展開兩岸經貿溝通，兩岸服務與貨物貿易也都要快速重啟。

一般支持者認為，若國民黨能夠重返執政，當能「撥亂反正」，回穩兩岸關係，北京也會在台北接受「九二共識」的前提下開啟對話。

白色怪醫柯文哲

台灣民眾黨主席暨總統候選人柯文哲，在三組候選人當中實屬另類。儘管在「藍白合」破局後，柯文哲民調始終居於落後，但該陣營依舊窮追不捨，在沒有大規模地方組織的「陸戰」下，另闢戰場於各地街頭開講，同時在網路上經營「KP TV」，打一場有別於傳統的選戰。如果柯文哲在大選中勝出，他將是台灣1996年總統直選後，第一位非國民黨亦非民進黨的領導人。

2023年11月24日，柯文哲正式登記參選，並宣佈副手為民眾黨不分區立委吳欣盈出任。（民眾黨提供）

人稱「柯P」（P為professor之意）的柯文哲，從政之路可說是相當傳奇。專長為外科重症醫學的柯文哲，原先為台大醫院急診部醫師、創傷醫學部主任，因為在台灣首度將人工心肺（ECMO，又稱葉克膜）運用於創傷急救，還有「台灣葉克膜之父」的稱號。任職醫師期間，經常在媒體上對政治時期發表看法，發言逗趣甚至無厘頭，從而家喻戶曉。

柯文哲曾自稱政治立場為「墨綠」，於過去大選曾支持陳水扁與蔡英文。2014年是柯文哲政治生涯的轉捩點，柯文哲率先參選台北市市長，並與民進黨策略合作，以57.16%得票率擊敗國民黨提名的連勝文，成為台北市改制為直轄市之後的首任無黨籍市長。直至2018年柯文哲競選台北市長連任，與民進黨分道揚鑣，在國民黨與民進黨夾殺下，最終以些微票數險勝。

次年，柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，宣示走非藍非綠的「白色」路線，「白色」也成為該黨在台灣政治光譜中的象徵色彩，主張務實、理性、科學。組黨後，柯文哲也加大了與民進黨的摩擦。

今屆大選，台灣在野陣營推動「藍白合」破局，去年11月底，柯文哲宣布由時任民眾黨不分區立法委員吳欣盈擔任其副總統人選。

在兩岸政策方面，柯文哲主張兩岸政策「五個互相」，認為兩岸一家親比兩岸一家仇好得多，期望確保對等尊嚴、增加彼此善意，緩解兩岸衝突，創造台海和平。同時，柯文哲也強調兩岸關係必須確保台灣人民享有民主自由政治制度與生活方式，在軍事上則主張「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」。但柯文哲隨後又自曝「內心還是深綠的」，自稱「會維持蔡英文的外交路線，並在兩岸上表達和善」。