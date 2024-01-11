台灣總統大選2024｜選什麼？怎麼投？一文了解重要流程和投票步驟

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣總統暨立委選舉定於1月13日投票，於是日上午8時起至下午4時舉行投票，預估此次大選合資格的投票人數達1950萬人。



幾張選票選什麼？

今次投票類別包含第16任台灣總統副總統、以及第11屆立法委員選舉；在立委部分又分為政黨選舉、區域立法委員選舉。因此每一位合格選民將有3張選票。

2024台灣大選總統辯論會於2023年12月30日下午登場，民進黨候選人賴清德（左）、國民黨候選人侯友宜（中）、民眾黨候選人柯文哲（右）三人交鋒。（台北市攝影記者聯誼會提供）

如何參選有誰參選？

台灣總統、副總統選舉登記日期將從去年11月20日起至24日止。候選人可以透過政黨推薦或「連署方式」申請登記為總統、副總統候選人。

今屆台灣總統大選共有三組人馬競逐，候選人正副搭檔按號次分別為：

1號 民眾黨主席柯文哲、民眾黨不分區立委吳欣盈；

2號 民進黨主席賴清德、原台灣駐美代表蕭美琴；

3號 國民黨籍新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康。



在立委選舉方面，今屆區域立法委員候選人登記總數315位，符合規定者309位；原住民立法委員候選人登記總數20位，符合規定者19位（9位平地原住民，10位山地原住民）。全台不分區及僑選立法委員則有16個政黨，共178位候選人登記參選，符合規定者177位。

誰能投票怎麼投？

根據台灣法律規定，具台灣公民身分、年滿20歲以上，以及在投票地居住達4個月以上，就可以投立委票及政黨票，居住達6個月以上可以投總統及副總統票、立委票及政黨票。

台灣法律目前並未開放境外與通信投票，唯旅居海外的台灣人亦可申請返回台灣行使選舉權，申請人需在去年12月4日前向其原戶籍地的戶政事務所辦理返台投票。投票期間，受監護者（比如重大刑案犯人或重度精神疾病患者等）不能投票。

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據台灣中央選舉委員會說明，選民參加投票當天，應攜帶國民身分證、印章、投票通知單等投票「三寶」至戶籍地指定投票所投票。同時，選民不得攜帶手機或相關錄音及攝影器材進入投票所，通常投票所外會有選務人員代管手機等設備。

此外，選民不能使用護照、健保卡或駕照等其他證件替代身分證；若沒帶印章，可改用押手印或簽名替代。如果忘記帶投票通知單，可以至台灣內政部網站查詢名冊號次，再提供給投票所的工作人員確認選舉人名冊上的資訊，雖然比較費時，不過還是能正常投票。

投票日若要上班怎麼辦？

台灣勞動部指出，1月13日為投票日，雇主依法應讓有投票權的勞工放假1日，且同樣需要給付工資。若需要員工上班，雇主應就勞工回戶籍地投票給予合理時間往返，並依勞動基準法第39條規定給予加倍工資，至於無投票權的勞工，則毋須另行給假。

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選前10天禁發布民調、當日禁止助選

按台灣法律規定，任何人在投票日前10天起到投票截止前，不得發布、報道、散布、評論或引述民調報告。這項條例最初是在1995年立法，列在《總統副總統選舉罷免法》第52條，過後也應用在《公職人員選舉罷免法》，成為各級選舉的規範。

若政黨、候選人或代理人等違法，會面對20萬元（新台幣，下同）以上、200萬元以下的罰款；其他人觸法，罰款額減半為10萬元至100萬元。

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另按台灣《公職人員選舉罷免法》第56條第1項、第2項，選舉日前晚22點至當天早上7點間是禁止競選宣傳活動的，等於說本次1月13日的選舉，從1月12日的晚間22點開始，就不能有任何競選活動，違者恐罰新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。

同時，一般民眾在投票所30公尺內，禁止宣傳或勸誘他人投票或不投票。投票當日也禁止攜帶有關候選人物品進入投票所，包括衣服、帽子、扇子等，就連用Line拉票、轉貼民調、在拍照時比出「YA」或「OK」等類似數字的手勢，都有可能違反《公職人員選舉罷免法》。

幾點開票？能睇計票？

選民投票至13日下午4時截止，各投票所旋即進行開票作業，計票過程全程公開，一般民眾都能在現場觀看，但未經申請同意不能錄像或攝影。