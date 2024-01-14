台灣大選｜台經濟學家憂慮：如果北京啟動對台貿易戰…

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣台新金控首席經濟學家李鎮宇14日表示，選後兩岸關係情勢，對台灣最糟糕的狀態並非中國大陸對台全面終止《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）優惠關稅，而是北京啟動對台貿易戰。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

台灣總統大選結果13日揭曉，由民進黨候選人賴清德、蕭美琴組合當選，在北京對兩人有明確台獨定性後，外界關注陸方對台是否將加大經貿方面壓迫力道。

台媒《聯合報》報道，台灣台新金控首席經濟學家李鎮宇14日一場座談會上表示，對台灣最糟糕的狀態並非全面終止《兩岸經濟合作架構協議》優惠關稅，而是北京啟動對台貿易戰，呼籲台灣政府應該思考相關議題。

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李鎮宇指出，台灣對ECFA議題的判斷太過經濟評析，單從經濟理性來看中共決策模型會變得難以理解，因為北京尋求的並不只是極大化國家利益，因此台灣跟習近平打交道要有「底線思維」，非外交、國安、經濟分別進行。

李鎮宇提出憂慮，如若北京對台發動貿易戰，台灣的反擊應該是什麼？台灣應該也要同時掌握對方把柄，「如果打我會反擊，這些要讓對岸明白」。換言之，如果ECFA優惠終止要繼續打，台灣策略是什麼是當前要考慮的。