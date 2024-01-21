Toyz遭超哥打到腦震盪　頭頂縫10多針　多張鮮血狂流傷勢照片曝光

電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍，香港人Toyz劉偉健20日（周六）晚上到網紅「超哥」在台北新開的餐廳用餐，並全程直播。Toyz期間不斷說餐點難吃，超哥不滿Toyz嫌醋飯難吃，認為是惡意批評，一氣之下在店門外把Toyz打到頭破血流。Toyz其後被送醫，頭頂縫10多針，清晰的傷勢照片流出。Toyz的好友更透露Toyz被打至腦震盪。



台媒報道，歐富寶董事長林一泓昨天深夜貼出Toyz的數張受傷照片，他強調照片是Toyz本人用line傳給他的。只見Toyz的頭部裂出一個大洞，明顯流血，傷口頗深、長約5厘米；此外Toyz上半身有許多瘀青，全身多處擦挫傷，傷勢駭人。

林一泓在貼文指，「這是法治的社會嗎？講兩句話意見不合可以把人打成這樣？我都懷疑台灣不是台灣了」。

Toyz的好友YouTuber「蹦闆」也在IG發文抨擊，「自媒體是一個行業，更是社會大眾的目光。人都有脾氣會動手，但絕對不會隨便動手。更不會用惡勢力欺負自媒體，自媒體請用自媒體方式攻擊」。貼文曝光後，網友紛紛關心詢問Toyz的狀況，「蹦闆」則回覆，「腦震盪，縫10多針。」

Toyz的委託律師形容：「主要都是朝著，他（Toyz）的頭部在進行攻擊，甚至在過程當中，也有說要致他於死這種意思，還有他所夥同的人員，一起提出了殺人未遂，然後傷害恐嚇，跟組織犯罪的刑事告訴。」

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踢館超哥餐廳嫌難食 當街遭暴打至血流披面

據早前報道，直播影片顯示，Toyz到網紅「超哥」的餐廳用餐，期間不斷說餐點不好吃，最後直接結帳離開。沒想到兩人在店門口聊天時，超哥無法接受Toyz的批評，認為都是華人不該這樣說話，而Toyz也回「那你就不要扯甚麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講甚麼阿？仇中是嗎？為甚麼要扯國籍？吃個飯而已…」，接著就被超哥毆打。

直播畫面顯示，超哥先是出手勾了Toyz的脖子，接著2人一路從店門口打到斑馬線上，Toyz的衣服甚至還被扯掉，而鬥毆事件發生後約2分鐘，直播也隨之中斷，場面相當火爆。

超哥開打後，一旁的工作人員全都上前阻止，但仍擋不住超哥。期間，超哥不斷大罵「X！」「讓開！X你X！」「X！你他X的，台灣人，劉偉健，XX咧X！你有沒有考慮過我的立場」，而一旁的女生工作人員全都在哭著拜託超哥停手。

網紅超哥。（FB）

Toyz送醫後深夜到警所進行筆錄，並提告超哥傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌，警員立即以準現行犯身份逮捕超哥。