Toyz遭暴打｜超哥保釋後認打人不對：就算時間倒轉　我還是會揍他

電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍，香港人Toyz劉偉健20日（周六）晚上到網紅超哥（黃伯超）在台北新開的餐廳用餐，並全程直播。Toyz期間不斷說餐點難吃，超哥一氣之下在店門外把Toyz打到頭破血流。



今天（21日），超哥被警方依涉嫌殺人未遂、傷害、恐嚇、組織犯罪移送台北地檢署偵辦。超哥其後在律師陪同下接受檢方訊問，以5萬元新台幣交保。超哥稱「打人是不對的」，向社會大眾道歉，但他強調「如果時間倒轉一次，我還是會揍他」。



台媒《ETtoday新聞雲》報道，超哥交保後對造成風波道歉，並承認「打人是不對的」。但他認為Toyz明顯上門挑釁，「其實他到我店內用餐，應該說本來就不安好心，如果他講我東西很好吃，那誰要看？大家思考一下，他本來就不安好心，黃鼠狼給雞拜年！」

超哥說，昨天收到通知，得知Toyz到他餐廳用餐後，立即從外趕回來，還請主廚用最好的料理招待，儘管自己釋出善意，但Toyz從頭到尾滿懷惡意，「我就算給他吃仙丹、仙桃，他還是會挑剔，他的頻道就是這樣，專門講人壞話」。

超哥又稱，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講甚麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」

超哥稱，應該沒有任何男生可以接受這種羞辱，「一直踩一直踩，不收錢也不是，拿最好的款待也不是」。

超哥更說，事實上Toyz很聰明，因為說所有東西都很難吃很奇怪，所以他刻意說魚肉好吃、飯很難吃。在上車前，超哥語帶憤怒稱「打人是不對的，但時間倒轉一次的話，我還是會揍他。」隨後便在經紀人陪同下轉身離去。

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踢館超哥餐廳嫌難食 當街遭暴打至血流披面

據早前報道，直播影片顯示，Toyz到網紅「超哥」的餐廳用餐，期間不斷說餐點不好吃，最後直接結帳離開。沒想到兩人在店門口聊天時，超哥無法接受Toyz的批評，認為都是華人不該這樣說話，而Toyz也回「那你就不要扯甚麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講甚麼阿？仇中是嗎？為甚麼要扯國籍？吃個飯而已…」，接著就被超哥毆打。

直播畫面顯示，超哥先是出手勾了Toyz的脖子，接著2人一路從店門口打到斑馬線上，Toyz的衣服甚至還被扯掉，而鬥毆事件發生後約2分鐘，直播也隨之中斷，場面相當火爆。

網紅超哥。（FB）

超哥開打後，一旁的工作人員全都上前阻止，但仍擋不住超哥。期間，超哥不斷大罵「X！」「讓開！X你X！」「X！你他X的，台灣人，劉偉健，XX咧X！你有沒有考慮過我的立場」，而一旁的女生工作人員全都在哭著拜託超哥停手。