圖瓦盧將與台灣斷交？台媒引知情人士：疑瑙魯配合北京作認知作戰

太平洋島國瑙魯（Nauru，又譯諾魯）日前宣布與台灣斷交並與中國大陸建交，1月20日，澳媒《澳洲人報》（The Australian）亦報道指，台灣另一太平洋的邦交國圖瓦盧（Tuvalu，又譯吐瓦魯）亦可能與台灣斷交。不過台媒中央社周二（23日）引述知情人士報道指出，圖瓦盧將與台灣斷交的消息源自瑙魯，瑙魯可能某種程度上在配合北京進行認知作戰。台外交部門亦指出，已立即向圖瓦盧高層查證是否屬實，對方已第一時間澄清報道內容非官方立場，並強調堅定與台邦誼。



圖瓦盧將於1月26日舉行大選，《澳洲人報》引述圖瓦盧駐台大使佩紐（Bikenibeu Paeniu）表示，圖瓦盧可能在下周大選後仿效瑙魯，轉與中國大陸建交。若圖瓦盧確定與台斷交，台灣的邦交國將減為11個。

對此，台外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉表示，得知消息後，台方立即向圖瓦盧高層查證是否屬實，對方已第一時間澄清報道屬個人評論、非政府立場，並強調堅定與台邦誼。中央社則引述知情人士報道指出，台灣的查證對象均是高層，包括總督、總理、外長、在野及執政黨等，結論都是台灣與圖瓦盧雙邊邦誼非常穩固。他又指，圖瓦盧將與台灣斷交的消息源自瑙魯，推測是瑙魯或者中國大陸刻意進行的操作；在與北京建交後，瑙魯可能某種程度上在配合中共進行認知作戰，或者對台灣施壓，這些舉措都是預料中。

上述知情人士進一步提到，圖瓦盧共有16名議員，不論在野或執政黨，均與台灣有着深厚交往，但裏面可能有一兩名「較調皮」的議員，台灣也很早掌握相關情資，並不會影響雙方關係大局。他強調，佩紐的消息來源，在圖瓦盧當地是「極少數」，而佩紐也是聽他人未經查實的轉述，事後也向台方聯繫，台方也認為這是好意，目的是同時讓台灣獲知消息。