多圖︱台南廟宇土地公遶境　60名性感「舞魅孃」禮生陪走極震撼

台南1月28日又有宗教盛典，這回是安平福城堂的土地公，要前往祖廟車城福安宮開光啟靈回鑾遶境，廟方請來60位性感禮生，讓大典莊嚴中增添不少美感。



據禮生們所屬的「台南舞魅孃」團的團長「龜龜」指出，創團11年以來第一次出了這麼多人，高達60位，「一般常見禮生是6至8位，之前出過最多紀錄是32人，這次應主家要求一口氣加到60人」服裝也特別準備寶藍色的低胸禮服，頭上同色的頂冠都是純手工縫製，整套衣服弄到好的籌備期間長達半年。

是次宗教盛典獲不少人注目：（按圖了解）

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而安平福城堂的土地公，前往祖廟開工啟靈、祈安遶境的活動，合計出動12組陣頭跟2頂神轎，從起點林默娘公園開始，在安平區內遶境，60位禮生負責「舉旗」，入廟停留的點超過20處，而這也創下全台禮生單場次出動最多人的紀錄。

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