日寫真女星於台灣餐廳公然掀上衣拍片瘋傳　網民怒斥：日本之恥

亞洲最大「TSE台灣寫真博覽會」2024年1月25日展開，吸引日本、泰國等亞洲各大性感寫真女星、女優、Cosplayer及模特兒到場。



其中，日本寫真女星macca（まっか）赴台後，在台灣的餐廳內拍下掀起上衣的4秒影片上傳，累積79萬次觀看。

日本網友紛斥「日本之恥」 常穿暴露衣着或於公眾場合掀衣（點圖放大瀏覽）：

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まっか拍攝大尺度寫真，在X平台上累積13.9萬人追蹤，另外YouTube也有27.4萬人訂閱，過去曾赴台與101合照。

まっか表示，她這次受邀赴台，初次在海外進行寫真的販售，坦言花了2個半月的時間準備，其實內心非常緊張，「但非常成功，感謝所有工作人員和粉絲」。

此外，まっか於27日到台灣某餐廳用餐時，在用餐時拍攝掀起上衣的4秒影片，並以「台灣露出」發在X平台，累積79萬次觀看。

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日本網友看完紛紛留言，「妳在幹嘛啊，日本之恥」、「請不要在海外做出讓日本蒙羞的事，這一點也不有趣」、「日本的恥辱」、「身為一個日本人，這很尷尬，請不要這樣做」、「在台灣別做這種事吧」、「這樣做是可以的嗎？不會被依公共猥褻罪逮捕嗎」。

此外，台灣網友則說，「歡迎來到台灣」、「世界和平」、「我勸你少管閒事」、「安靜看就好叫什麼」、「後面沒人在看」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】