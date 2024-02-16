台網紅｢晚安小雞｣柬埔寨直播造假判決出爐：監禁2年加罰400萬柬幣

台灣網紅「晚安小雞」前往柬埔寨開直播，自導自演在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，如今西哈努克省初級法院裁定，「晚安小雞」和「阿鬧」犯下煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約合7600港元）。



《柬中時報》報道，西哈努克省初級法院16日指出，「晚安小雞」和「阿鬧」從台灣飛到柬埔寨，目的是為了拍攝與人口販賣、凌虐、強暴和人體器官交易的造假影片。

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法院表示，兩人分別在2月12日和13日，在「晚安小雞」的臉書專頁直播，展示自己在西港遭人毆打並求救的畫面。經過審訊後，法官援引刑法，裁定兩人犯有煽動製造社會動亂罪，處以兩年有期徒刑，罰鍰400萬柬幣，刑期結束後才能被驅逐出境。

柬埔寨官方表示，兩人刑滿後才能驅逐出境。（Facebook@cambodiapolice）

晚安小雞與阿鬧15日在記者會中下跪認錯，希望柬埔寨當局能給予機會，讓他們拍攝真實的柬埔寨，並利用其自身流量「洗白」，讓外界知道柬埔寨的治安非常良好。不過，西哈努克省省長郭宗朗堅定表示，兩人犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，根據柬埔寨法律規定，必須承擔法律後果。

郭宗朗表示：「我認為這個問題非常嚴重，不能只是批評教育。如果我們原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」並強調兩人必須待到刑期屆滿，才能被驅逐出境。