龍年招財開運吉位盤點　財帛位擺3物吸財　官祿位擺五帝錢助升層

新的一年開始，想要讓財運、事業更上一層樓的話，台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙表示，可以在風水方面下手，效果相當明顯。



首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方；新年新氣象，想不想在新的一年利用居家、商店或辦公環境的擺設，提升自己的好運呢？

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一、北方財帛位

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、東北方驛馬位

「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

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三、東南方官祿位

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

四、「聚財位」守財

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。該財位有什麼要特別注意得地方呢？第1、不可在該位置開門，否則就沒有財位。第2、該位置不可為走道。第3、不可放置會震動的東西，如喇叭。第4、不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐。第5、不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶。第6、不可放置污穢的東西，如垃圾。若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」，豈可不重視！

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五、開運飾品旺財

2024年歲次甲辰年，木龍年，「龍」有一種騰雲駕霧、穿天入地、變幻莫測、呼風喚雨的神祕正氣，彰顯無所畏懼、無可阻擋、無所不能的精神。與龍有關的很多成語，龍騰虎躍、生龍活虎、龍飛鳳舞、龍馬精神，彰顯的就是一種活力、力量、吉祥、正義、興旺、昂揚向上的靈氣。

在中國古代，「龍」是皇帝的象徵，代表著帝王「九五至尊」的威嚴和權力；是神聖、尊貴、權力、智慧，能為人們帶來祥瑞和好運，保佑平安健康、事業順利、家庭幸福，能招貴人、防小人、旺財富。今年開運招財吉獸是龍，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。

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六、客廳要乾淨整齊

客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麽會願意經常過來做客呢？因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

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