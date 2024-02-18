晚安小雞造假惹怒柬埔寨　前總理洪森：一定讓他們服滿2年刑期

台灣網紅「晚安小雞」前往柬埔寨開直播，自導自演在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，當地法院裁定，「晚安小雞」和另一台灣網紅「阿鬧」犯下煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約合7600港元）。



柬埔寨前總理、現任執政黨人民黨主席洪森18日（周日）表示，他支持法院的判決，並呼籲司法部門不要減刑或特赦他們，一定要讓他們在監獄裏服滿刑期。這是自事件發生以來洪森首次發聲。



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洪森接受柬埔寨媒體《柬中時報》採訪時作出以上表述。洪森又強調，柬埔寨對任何造謠抹黑國家形象的行為持「零容忍」態度。洪森正告：「任何人，不管他們來自哪個國家，只要造謠抹黑柬埔寨形象，損害柬埔寨聲譽，必須受到柬埔寨法律制裁。」

洪森強調，柬埔寨堅決維護好國家聲譽，絕不容忍任何人來破壞，不管他們來自哪個國家。

在洪森公開表態之前，洪森兒子、柬埔寨公共事務部部長洪馬尼表示，這是有預謀的行為，目的是意圖扭曲柬埔寨的形象，令人無法容忍。

柬埔寨前總理、現任執政黨人民黨主席洪森。（柬埔寨通訊社）

洪馬尼17日在FB發文表示，最近西哈努克省當局逮捕了2名製作具煽動性質影片的外國人，指這兩人所拍攝的影片，純粹意圖扭曲柬埔寨現況。他表示，柬埔寨現在和平且安全，這兩人的行為嚴重破壞柬埔寨的榮譽和形象，希望這種情況不會再發生。

洪馬尼強調，支持政府採取措施防止這些罪行，以示警告，不允許這種事將來再次發生。同時，他也呼籲所有柬埔寨人，禁止散播意圖扭曲真相、煽動誤導柬埔寨社會的內容。