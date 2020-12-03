尚盧高達：《斷了氣》的蒙太奇　那為電影藝術帶來革命的法國導演

今天是著名法國導演尚盧．高達（Jean-Luc Godard）的九十大壽。高達是法國新浪潮的健將。早在50年代，他與利維特（Jacques Rivette）、杜魯福（François Truffaut）等人就在著名的《電影筆記》（Cahiers du Cinéma）撰寫電影評論。別以為寫影評只是引介電影的文人玩意，這群人批評法國傳統電影美學，以論述奠定電影作為「第七藝術」的美學基礎，更確立「作者論」（auteur theory）、「場面調度」（Mise-en-scène）等重要概念，用文字發動一場史無前例的電影革命。

《電影筆記》（Cahiers du Cinéma）

《斷了氣》的跳接 Jump Cut

直至1960年，高達投身電影事業，發表首部劇情長片《斷了氣》（À bout de souffle）。此前杜魯福剛發表處女作《四百擊》（Les Quatre Cents Coups），霎時間，新浪潮導演以銳氣十足的創作震驚了世界影壇。而《斷了氣》最經典的創新技巧就是跳接（jump cuts）。高達是最先有意識地運用跳接的導演，後來這剪接技巧又被法國新浪潮導演廣泛採用。

《斷了氣》海報（UGC／Films Around The World）

講到剪接，不得不提愛森斯坦（Eisenstein）的蒙太奇理論。跳接作為加強表現效果的技巧，可謂繼承自愛森斯坦的理論。跳接的直接效果，就是使觀眾意識到電影中的動作並非單純地如實呈現，而是由作者導演創作出來。此外，動作的速度與現實時間無關，而是取決自作者想傳遞給觀眾甚麽情感效果。

《斷了氣》其中一個跳接例子，就是開頭男主角米榭（Michel）射殺巡警的一組鏡頭。這一組鏡頭以跳接連貫起數個畫面：包括米榭探身到車窗內尋槍、搖鏡拍攝米榭的手臂至手槍、槍口的特寫鏡頭、（槍響）中景鏡頭裡的巡警應聲倒下。有趣的是，如果觀眾注意到槍擊前的段落，會發覺「電影鏡頭—米榭—巡警」的方位理應成一軸線，但在槍擊的一輪快速蒙太奇中，三者的方位又突然變換了。換句話說，這組快速蒙太奇並不對應一個符合邏輯的現實時空，而只是一系列象徵式的影像。與其說這組鏡頭描寫了「巡警被射殺」，倒不如說它建構了象徵射殺的影像。

《斷了氣》中米榭射殺巡警的跳接鏡頭（UGC／Films Around The World）

跳接將現實的動作分割成細碎的片段，然後以另一種結構或節奏重組這些片段；某程度上，與立體主義繪畫的概念有幾分相似。高達後來的電影，也繼續探索碎片化的敘事形式，獨創自成一家的拼貼風格，例如聲畫割裂的實驗手法。

《週末》的反電影 Counter Cinema

高達的電影除了革新電影藝術，往往亦牽涉到他的馬克思政治理念。1967年，高達的作品《週末》（Weekend）就確立了反電影（counter-cinema）美學，顛覆傳統娛樂電影敘事手法。傳統電影引發觀眾好奇的是：究竟主角接下來要做甚麽？但觀看《週末》，觀眾問的是：究竟高達接下來要做甚麽？《週末》一片就粉碎了傳統電影的樂趣，強逼觀眾參與知性思考，觀看此片就如同參與現實政治般痛苦，但這正正是高達的意圖——他拒絕以娛樂電影麻醉觀眾，而要觀眾保持清醒地反思現實世界的政治議題。

新版《週末》影碟封面（The Criterion Collection）

法國電影資料館館長亨利．朗格盧瓦（Henri Langlois）曾言道：電影史應該以「高達前」與「高達後」作為分期。台灣詩人夏宇寫過「當高達把一切都變成高達的／剩下不是高達的／也自動變成『不是高達的』」。無論如何，高達也是現世最偉大的導演之一。

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