俄羅斯視角・一｜戰爭2周年鞏固佔領　烏克蘭分裂成定局

過了今年2月24日，俄烏戰爭便正式進入第三年。從烏克蘭的視角來看，目前的戰況相當不樂觀。

首先，俄軍攻佔了要塞城市阿夫季夫卡（Avdiivka），目前正對其他重要據點、後勤中心發動攻勢，包括扎波羅熱地區的羅博季涅（Robotyne）、哈爾科夫地區的庫皮揚斯克（Kupiansk）、頓涅茨克地區的恰西夫亞爾（Chasiv Yar）。整體來說，俄軍正在多點衝擊烏克蘭陣地，想在防線上撕出新裂口。

與此同時，烏克蘭面臨了火砲彈藥、防空火箭短缺的問題，且F-16戰機和（比此前提供型號射程更遠的）MGM-140陸軍戰術導彈系統（ATACMS）等裝備尚未大量運抵。基輔方面當然有意提高彈藥產量，無奈進展相當緩慢；歐盟雖承諾在3月前送來100萬枚砲彈，但如今真正交付的恐怕只有30萬枚；美國雖已援助烏克蘭200多萬枚155毫米砲彈，卻因內部的政治對立而捉襟見肘。

接著是兵源問題。目前在烏克蘭的俄軍人數超過60萬，儘管戰鬥會造成傷亡損耗，但俄羅斯的人口規模是烏克蘭的三倍以上，目前看來暫無兵力不足的問題；而烏克蘭雖號稱有百萬大軍，卻因前線損耗可觀而被迫一徵再徵，去年12月烏軍更是提出要再動員50萬人，並將徵兵年齡從27歲下修到25歲，引發了輿論反彈，最後澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）只能被迫擱置法案，但這樣一來前線缺人的問題還是沒有解決。

進入2024年，俄烏戰爭是否停火、何時停火猶未可知，但觀察目前戰況，兩個事實已相當明顯：第一，因為缺乏足夠的裝備與人員，烏軍目前無法有效發動「春季大反攻」，烏克蘭內部的悲觀情緒也正在擴大；第二，如果西方不再提供防空系統、遠程導彈和砲彈，基輔將無法建立可靠且可持續的防禦體系。

俄羅斯則如前所述，正以其砲火優勢猛烈衝擊烏克蘭陣地。而觀察這一年的俄烏戰況與俄佔地變化，也能發現兩個事實：第一，俄軍在不斷試誤、自我調整下，已逐漸鞏固佔領；第二，俄羅斯正對佔領地實施各種「俄化」措施，包括軟性的教育與硬性的強制驅離。綜合前面兩點來看，不論2024年俄烏是否實現停火，烏克蘭的分裂都已成定局。

俄烏戰爭：2024年2月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔會見記者。（Reuters）

俄軍正在鞏固佔領

首先是俄軍鞏固佔領。從2023年5月的巴赫穆特到近期的阿夫季夫卡戰役，俄軍不僅成功抵禦了烏軍大反攻，還在攻佔新據點的過程中逐步改變打法，這一變化既有助俄軍維持陣地，也讓莫斯科更有機會擴大領土收益。

觀察俄軍攻下阿夫季夫卡前後的相關動作，在哈爾科夫-盧甘斯克的大軸線（Kharkiv-Luhansk Axis）上，其行動明顯與過往不同：不再是單純集中大部隊攻擊單一目標，例如之前的巴赫穆特（Bakhmut）戰役，也不是沿著距離遙遠且發散的前翼多次進攻，而是沿著四個小平行軸，開始了近一年多戰役來，首次有凝聚力的多軸進攻。

首先是最北的庫皮揚斯克-辛基夫卡軸（Kupyansk-Synkivka Axis）。這一軸自去年10月起便成為對峙熱點，俄羅斯空軍還在9月到10月間，持續打擊橫跨奧斯基爾河（Oskil River）的橋樑，為的就是孤立庫皮揚斯克東北部的烏克蘭防禦，來為俄軍推進創造條件。之後烏軍雖在12月發動襲擊，挫傷了俄軍的裝甲部隊，卻沒能真正打退俄軍，後者則從1月下旬開始強化了攻勢。

接著是塔拜夫卡-克魯赫利亞基夫卡軸（Tabaivka-Kruhlyakivka Axis）。這一軸是2024年1月以來，俄軍強化攻勢最顯著的地方，先後動員了坦克、摩托化步兵，頻繁衝擊烏克蘭防線。從戰略視角來看，俄軍的目的應是奪取連接P07高速公路和克魯赫利亞基夫卡（Kruhlyakivka）的沿線定居點，打通前往庫皮揚斯克南翼的孔道，同時控制連接奧斯基爾河東西岸的運輸。

俄羅斯國防部2024年2月24日稱，國防部長紹伊古來到烏克蘭東部的前線視察。（Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS）

再來是馬基伊夫卡／賴霍羅德卡-博羅瓦軸（Makiivka/Raihorodka-Borova Axis）。從地理位置來看，要到博羅瓦，由賴霍羅德卡出發的距離短於從馬基伊夫卡出發，不過馬基伊夫卡有公路與利曼（Lyman）相連，還能讓俄軍由此推進克雷明納（Kreminna）以西的熱列別齊河（Zherebets River）。整體來說，俄軍既想攻下博羅瓦，也想經營連通利曼的孔道，因此馬基伊夫卡、賴霍羅德卡一樣重要。

最後是克雷明納-德羅比舍韋／利曼軸（Kreminna-Drobysheve/Lyman Axis）。宏觀來說，俄軍希望把烏軍推到熱列別齊河右岸；微觀來看，這一軸鑲嵌了俄軍重要的戰略目標：利曼，一個曾在2022年5月被俄軍攻下，又在同年9月哈爾科夫大反攻後被烏軍收復的城市。如果俄軍再奪利曼，就能為前線開闢更多可能：向西北通往位處伊久姆（Izium）東南的奧斯基爾（Oskil），向西南通往斯拉維揚斯克（Sloviansk）。而德羅比舍韋在利曼以北，俄軍在此既能支援更北的軸，也能為之後奪取利曼創造條件。

整體來說，前述四軸的攻勢彼此協調、串聯，反映了俄羅斯更廣泛的作戰目標和更高層次的作戰規劃：佔領庫皮揚斯克、克魯赫利亞基夫卡、博羅瓦、利曼等重要據點，最終奪取哈爾科夫的奧斯基爾河東岸。

當然，多軸作戰也是面對現實的因地制宜。首先是能力限制，目前的俄軍無法大規模迅速包圍烏軍，只好拆分為多軸攻勢，在奧斯基爾河東岸做好陣地、部署和後勤準備，對烏軍各個擊破。

圖為2023年6月15日發布影片，顯示烏克蘭戰區巴赫穆特（Bakhmut）淪為一片廢墟。（Reuters）

再來是戰鬥節奏，如今哈爾科夫-盧甘斯克大軸線下的多軸進攻，目的之一就是避免巴赫穆特血戰的重演。眾所周知，這場戰役讓俄軍付出了巨大成本與代價，原因之一便是戰鬥節奏推升過快，攻勢過早到達頂峰，導致俄軍與協同作戰的瓦格納（Wagner Group）出現人力與物資急速耗損的現象，需從其他戰線大幅抽調部隊前來充填、協防，明顯捉襟見肘。如今四個平行軸相互協調攻勢，將能有效控制作戰節奏，避免軍隊的過度損耗，也能進一步減少抽調他處兵力的急迫性。

至於俄羅斯能否實現奪取哈爾科夫的奧斯基爾河東岸的戰略目標，很大程度取決於西方對烏克蘭的支持。過去的戰場發展證明，裝備精良、人力充足、士氣高昂的烏軍，確實能夠削弱俄軍的作戰與後勤能力，甚至發動有效的大反攻，但這樣的烏軍更多是由西方武裝而成。如今西方的安全援助不斷延誤，欠缺彈藥火炮的烏軍只能節約物資，拿不到遠程武器的烏克蘭更難以打擊俄羅斯後方、削弱俄羅斯後勤生產，結果就是被俄軍以火炮優勢不斷進逼佔領。

從戰場全局來看，目前的在烏俄軍主要分成三個板塊。第一是盧甘斯克州，俄軍的目標是佔領該州的其餘部分，並向西推進到哈爾科夫州東部和頓內涅茨克州北部，可說是目前的作戰重點，也是前述「哈爾科夫-盧甘斯克大軸線」的所在處；第二是頓涅茨克州，俄軍的宏觀目標依舊是實現全境佔領；第三是「南軸」，也就是赫爾松（Kherson）、扎波羅熱等地，俄軍目標仍是維持前線陣地，同時確保克里米亞（Crimea）等後方地區免受烏克蘭襲擊。

從這個視角來看，俄軍2024年的冬春攻勢重點應是「哈爾科夫-盧甘斯克大軸線」，且會以多軸協調的方式進行，一旦俄軍真的奪下哈爾科夫的奧斯基爾河東岸，目前的烏軍恐怕無法組織有效的渡河大反攻；而即便俄軍最後沒能實現目標，只要西方的援助持續疲弱、青黃不接，俄軍佔領的現實便也只能不斷鞏固。

2024年1月2日，烏克蘭東北部城市哈爾科夫市（Kharkiv）遭俄軍空襲，建築物及路面汽車受損。（Reuters）

佔領地的「俄化」政策

接著便是佔領地的「俄羅斯化」。

眾所周知，俄烏戰爭不僅關乎土地，也牽涉居住其上的人民。普京（Vladimir Putin）最早描述這場「特別軍事行動」，便是控訴烏克蘭淪為「納粹」禁臠、烏東發生種族滅絕，烏克蘭充滿了「等待俄軍拯救的俄羅斯同胞」。可想而知，這樣的描述或許貼合部分現實，卻也必然背離某些事實：在這場戰爭爆發後，烏克蘭的仇俄情緒來到蘇聯解體後的新高點，佔領地更不是人人歡迎俄軍到來。

而面對這個問題，俄羅斯以各種方式推動了佔領地的「俄羅斯化」，包括加強援助、戰後重建，以及各種軟硬實力的安排。首先便是法律層面，2022年9月23日至27日，頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱舉行了「入俄公投」，並各自以99.23%、98.42%、87.05%、93.11%的支持度通過，成為俄方宣傳統治「名正言順」的論述基礎。

接著便是發放護照。早在2014年頓巴斯內戰爆發後，俄羅斯便在頓涅茨克、盧甘斯克發放護照；2022年5月，普京更是簽署法案，簡化取得俄羅斯國籍的程序；2023年4月，普京再簽署新令，將拒絕持有俄羅斯護照的烏克蘭佔領區居民界定為「外國公民」，而後者只能在佔領地居住至2024年7月1日。這個做法意味著，佔領地居民如果一再拒持俄羅斯護照，將會被排除在俄佔區政府的基本服務外，例如醫療、薪水、養老金、退休金，甚至會被驅逐出境。

圖為2023年3月18日，俄羅斯總統普京視察馬里烏波爾市況。（Reuters）

再來是教育層面。這一做法主要針對學齡兒童和青少年，基本原則便是用俄羅斯史觀取代烏克蘭史觀，並且增加俄羅斯文學、俄羅斯語的教學比重。例如2023年8月2日俄羅斯教育部長便宣布，俄佔區的烏克蘭10年級、11年級學生，將收到「標準化」的歷史教科書，學習「克里米亞回歸」與「特別軍事行動」的真實經過；俄羅斯的青年組織也在烏克蘭推廣「愛國思想」，包括青年軍學員國民運動（Yunarmiya）、統一俄羅斯青年近衛軍（MGER）、第一運動（Movement of the First）等，都在烏克蘭舉辦不少面對青年的活動。

另外就是安排烏克蘭青少年到俄羅斯參訪，包括赴俄參加社會文化項目，建立對俄羅斯歷史的喜愛與親切感，甚至參與少年軍訓、愛國項目、培養對俄軍的認同與光榮。「第一運動」也在俄組織了公民倡議，供烏克蘭青少年參加，要培養後者對俄羅斯公民社會的歸屬感。

至於烏克蘭語教學，扎波羅熱州的俄佔州長葉夫根尼·巴利茨基（Yevgeny Balitsky）便表示，學童如果選擇用烏克蘭語學習，每周最多只能學3小時的烏克蘭語；如果選擇用俄語學習，就不會再接觸到烏克蘭語的課程。當然，俄羅斯還是宣傳為：佔領區的學生可以「選擇」繼續學烏克蘭語，但多數人選擇「放棄」。

2023年5月3日，烏克蘭基輔，民眾在地鐵站內等待空襲結束，語文老師善用時間向學生授課。（Reuters）

接著就是各種社會福利資源。俄羅斯原本就有鼓勵生育的政策，會向生育第二、三胎的父母發放生育金，這套政策自2023年1月起也在烏克蘭俄佔區實施，但規定只有在生育或收養的第二、三胎嬰兒是「俄羅斯公民」的情況下，才能向該夫婦發放生育金，等於變化強制民眾改持俄羅斯護照。

整體來說，俄羅斯在烏克蘭佔領地的一系列做法，都是為往後的多代人接受俄羅斯統治建立基礎，所以正盡可能抹除當地的烏克蘭認同，重塑、乃至移植俄羅斯認同。當然，面對「冥頑不靈」者，俄羅斯也有強硬手段。

2024年2月20日，扎波羅熱州的俄佔州長葉夫根尼·巴利茨基公開承認，俄羅斯正在強行驅逐反對「特別軍事行動」或「侮辱」俄羅斯的烏克蘭公民，並稱這一做法實際是要保護被驅離者，「以免他們被親俄民眾殺害」。巴利茨基甚至承認，佔領當局必須做出一些「他不會談論的極其嚴厲的決定」，被外界解讀可能是在暗指處決部分反抗的烏克蘭公民。俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也表示，「傷害俄羅斯」的烏克蘭公民應被送到西伯利亞勞改。

2022年9月30日，普京宣布吞併頓涅茨克、盧甘斯克 （Luhansk）、赫爾松和扎波羅熱（Zaporizhzhia）4州，指加入俄羅斯是當地數百萬民眾的意願，亦是聯合國憲章中規定的「不可分割的權利」。圖為普京9月30日在莫斯科出席吞併頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱紀念大會。（Reuters）

整體來說，俄羅斯目前正在佔領地推動一系列認同與意識形態工程，從歷史敘事的改寫、語言課程的調整、身分證明的變化到社會福利的箝制，終極目的都是塑造俄佔地烏克蘭人的俄羅斯認同。只要俄羅斯維持佔領一天，這個趨勢就不會逆轉，也昭示了「佔領地不可能歸還」的俄羅斯戰爭底線。

綜合前面的戰場局勢來看，目前烏克蘭再發動「大反攻」、收復大片失地的可能性相當低，如果情況沒有顯著變化，俄烏戰爭最可能的停火形式，就是以朝鮮模式、凍結前線的方式進行。這意味著俄羅斯有極高機率能維持對18%的烏克蘭領土、500萬烏克蘭人民的統治，也代表佔領地的各種「俄化」措施會不斷加深。

在這個情境下，停火與和平或許會到來，烏克蘭的分裂卻難以逆轉。