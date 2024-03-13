拜登對決特朗普背後：美國的老人政治困境

目前來看，隨着「超級星期二」的結束，美國現任總統拜登（Joe Biden）和前任總統特朗普（Donald Trump），大概率分別鎖定民主黨總統候選人提名、共和黨總統候選人提名。這意味着除非發生意外事件，不然的話，拜登將再次對決特朗普。

2024年大選將重演2020年大選的一幕，是對美國民主的詰問。拜登、特朗普都是老人，他們的再次對決，讓不少人擔憂美國政治人才斷層問題。拜登生於1942 年 11 月，已滿81歲，多次傳出跌倒和口誤的新聞，他的健康問題引起許多人的疑慮。特朗普生於1946 年 6 月，已滿77歲，雖比拜登小3歲半，但同樣屬於高齡。不論拜登、特朗普誰贏得大選，等他們2025 年1 月20 日就職時，都會比目前又老1歲。兩位總統候選人都是高齡老人，在美國曆史上屬於罕見政治現象。

從拜登最近的國情咨文講話來看，他依舊有活力與激情，目前身體狀況貌似還可以。特朗普在去年拜登生日當天公布的體檢報告，顯示他看起來相對比較健康。這或許要歸功於現代醫療與健康產業的進步，讓兩位高齡老人依然能站在選舉第一線。不過即便如此，考慮到拜登、特朗普的年齡，他們今後的健康風險不容輕視。

2024年2月4日，美國總統拜登在內華達州拉斯維加斯出席競選活動。（Reuters）

今天美國面臨老人政治的困境，容易讓人聯想到當年蘇聯的老人政治。當年蘇聯一直未能解決政治有序繼承與更替問題，使得領導層存在嚴重的老齡化與固化問題，非常缺乏生機與活力。曾任蘇聯人民代表的俄羅斯歷史學家麥德維傑夫寫道：「早在20世紀70年代末，蘇聯便已陷入多方面的深刻危機，幹部危機便是其中之一。1980年，蘇共中央政治局委員的平均年齡接近75歲。在這一黨和國家的最高權力機關中，出席會議、處理國家大事的都是老邁且疾病纏身者，他們的世界觀相當教條，既缺乏意願，亦未掌握資源，以對現行的體制進行必要的改進及變革。」

1982年，蘇聯最高領導人勃列日涅夫因病逝世，終年76歲。接替他的安德羅波夫已經68歲，病入膏肓，在位一年多時間便去世。再之後的契爾年科上任時已經超過72歲，一年多後因病離世。從勃列日涅夫到安德羅波夫、契爾年科，短短兩年多時間，蘇聯舉辦三次國葬。這反映出蘇聯體制的深層弊病：高度封閉、僵化、官場逆淘汰與老齡化疊加。當時蘇聯高層在無奈之下把相對年輕但嚴重缺乏歷練與經驗的戈爾巴喬夫推向歷史舞台，最終能力欠缺的戈爾巴喬夫親手埋葬蘇聯。

2024年3月9日，美國前總統特朗普出席在喬治亞州舉行的競選集會並發言。（Reuters）

相較而言，儘管拜登、特朗普都是高齡老人，但美國的情況與蘇聯有重大區別。美國有一套成熟的政治繼承與人事更替制度，美國內閣官員可以選用年富力強的政治精英，美國政治的開放與透明，美國醫療與健康產業的發展，使得美國當下面臨的老人政治困境與蘇聯不同。

然而，如果最終真的是拜登或特朗普其中一人當選總統，作為最高領導人的總統依舊面臨年齡太大的問題，他是否有足夠的體力、精力與智力去處理繁重的事務，終究會是一個難以迴避的疑問。合理的解決辦法是定期的體檢，以及副總統、內閣官員的人選要保持高度審慎，要為長遠考慮。