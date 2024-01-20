伊朗爆炸案背後：揭秘ISIS呼羅珊的「成功」與「威脅」

自2021年塔利班接管阿富汗以來，恐怖組織「ISIS呼羅珊」（ISIS-K）（或稱 ISIS-K）試圖在國際範圍內擴大活動及招募人員，利用廣泛的宣傳活動來吸引南亞和中亞各地受眾，試圖將自己塑造為該地區「專制政權」的主要挑戰者。



作者：美國克林信大學（Clemson University）政治科學助理教授Amira Jadoon，西點軍校（West Point）打擊恐怖主義中心助理教授Nakissa Jahanbani



ISIS-K聲稱對2024年1月3日伊朗克爾曼市（Kerman）發生的炸彈襲擊負責，展示了自己在這些目標上取得的進展。通過這場造成100多人死亡的殘酷襲擊，ISIS-K證明了自己不僅空有口號，更有能力採取激進的行動。

爆炸發生在伊朗革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的悼念活動上，據報道，襲擊者是兩名來自塔吉克斯坦的ISIS-K成員。蘇萊曼尼在 2020 年的一次美國無人機襲擊中喪生，生前領導伊朗打擊ISIS及其附屬組織。ISIS-K稱這次襲擊是對蘇萊曼尼的報復行為。

作為研究ISIS-K和伊朗問題的專家，我們認為這次襲擊凸顯了ISIS-K招募戰略的成功，以及該組織打擊其眾所周知的敵人、破壞地區穩定的能力日益增強。

伊朗克爾曼市（Kerman）公墓2024年1月3日舉行活動，紀念革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼逝世4週年，現場發生爆炸，多人死傷（Reuters）

日益增長的威脅

對於那些長期追蹤ISIS-K的人來說，伊朗的襲擊事件並不意外。筆者也在2023年與人共同撰寫的一篇論文中指出，ISIS-K雖然失去關鍵人員、遭遇挫折，但通過利用其種族和民族背景多樣的成員，以及與其他激進組織的聯繫，該組織的地區影響力仍在擴大和加強。

在爆炸事件之前，伊朗設拉子（Shiraz）的聖地「燈王之墓」（Shah Cheragh Shrine）也分別於2022年10月和2023年8月兩次遭到襲擊，據稱這兩次襲擊都有塔吉克人參與。

塔吉克人參與克爾曼襲擊事件凸顯了長期以來，伊朗對ISIS-K招募策略的憂慮，該組織通過向南亞和中亞國家感到不滿的穆斯林人口伸出援手，並將各種不滿情緒整合為一個單一的敘事，使其成員人數不斷增加。

戰略多樣性

ISIS-K的目標是在中亞和南亞建立伊斯蘭哈里發國，自2021年以來，該組織再次開始力推這一「國際化」戰略。在一定程度上，這是由於美國撤軍、阿富汗政府隨後垮台後，環境變得更加寬鬆。

為了實現國際化的目標，ISIS-K直接針對區域內國家，或是這些國家在阿富汗境內的機構或個人。迄今為止，巴基斯坦、印度、烏茲別克、塔吉克、中國和俄羅斯都成為恐怖襲擊的目標。

與此同時，ISIS-K還在宣傳中一早預示了對伊朗的襲擊。

該組織的多語種宣傳活動將當地、地區和全球的不滿情緒交織在一起，以招募和動員來自不同人口群體的支持者，甚至可能激發了更遠的地區支持者的熱情。

該組織還與阿富汗和巴基斯坦的反政府和宗派武裝網絡合作，包括遜尼派組織羌城軍（Lashkar-e-Jhangvi）和烏茲別克斯坦伊斯蘭運動（Islamic Movement of Uzbekistan）等組織合作。

此外，ISIS-K更試圖為自己佔領南亞和中亞的武裝分子市場。通過利用代表該地區宗教和種族的戰鬥人員並宣傳他們的襲擊行動，ISIS-K表明自己對全面聖戰的決心。

圖為2020年1月4日，伊朗民眾展示伊斯蘭革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遺照。（Reuters）

與塔吉克斯坦的聯繫

塔吉克新兵參與克爾曼襲擊事件，可以從ISIS-K有意進行戰略多元化這一更廣泛的角度來理解。

塔利班對包括塔吉克人在內的阿富汗少數民族的苛刻待遇，很可能在不知不覺中為恐怖組織招募人員創造了有利條件。

2020年4月，幾名塔吉克人因密謀襲擊美國和北約的目標人員而在德國被捕。2023年7月，為了破壞陰謀和ISIS-K籌款活動，德國和荷蘭當局逮捕了更多的塔吉克ISIS-K成員。

伊朗的襲擊是ISIS-K繼續推進暴力活動國際化所採取的行動。

讓這次爆炸事件意義重大的另一個原因是：它將ISIS-K的戰鬥目標直接指向了什葉派領導層的代表性人物。

伊朗是一個強大的什葉派國家，對伊朗發動致命襲擊，會令其追隨者在意識形態上更加相信ISIS-K的言論，甚至可能幫助該組織在穆斯林世界招募反什葉派意識形態的擁護者。

與其他伊斯蘭國附屬組織相比，ISIS-K在利用該地區根深蒂固、存在數十年之久的遜尼派與什葉派分歧殘餘方面具有得天獨厚的優勢。

伊朗的代理人和塔利班

這並不是說對伊朗的襲擊純屬投機取巧。伊朗政府參與阿富汗和巴基斯坦的宗教、社會和政治，令ISIS-K對伊朗結怨很深。

從支持阿爾蓋達組織和塔利班等政治和武裝組織，到從阿富汗和巴基斯坦招募戰鬥人員打擊遜尼派武裝分子，伊朗的參與涉及多方面。

此外，據報道，在長達20年的阿富汗戰爭期間，有幾個塔利班派別通過伊朗聖城部隊獲得武器和資金，聖城部隊作為準軍事安全機構伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的一個分支在伊朗境外執行任務。到2018年，伊朗政府領導人將塔利班視為對抗ISIS-K的緩衝。

伊朗在阿富汗的戰略利益也反映在聖城部隊高層的職業路徑上。蘇萊曼尼是伊朗代理人網絡的總設計師，而其中一些代理網絡就被用來打擊ISIS。

繼任者卡阿尼（Esmail Qaani）指揮官的部分職業生涯也是管理阿富汗、巴基斯坦和中亞的代理人。

伊朗招募和鼓勵什葉派代理人的活動加劇了與ISIS-K之間的緊張關係。

在敘利亞內戰期間，聖城軍（Quds Force）招募、訓練和部署了分別由阿富汗和巴基斯坦什葉派戰士組成的法蒂瑪旅（Fatemiyoun Brigade）和Zeinabiyoun旅。國際觀察者擔心，美國撤軍後，法蒂瑪旅可能會被部署到阿富汗。到目前為止，伊朗似乎利用這兩個旅來穩定其在伊朗周邊地區以外的合作夥伴。不過，隨着伊朗的戰略考慮不斷變化，法蒂瑪旅仍有可能作為一支機動部隊被調動到阿富汗境內。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，中）2024年1月5日前往醫院，探望克爾曼爆炸案中的傷者（Handout via REUTERS）

完美風暴？

在伊朗發生的襲擊引發了兩個具有嚴重安全影響的關鍵問題：ISIS-K 在地區的聲譽和能力不斷增強，以及伊朗在阿富汗利用好戰分子代理人可能會在多大程度上鼓勵遜尼派極端分子的地區反彈。

塔利班與德黑蘭關係的改善表明，在共同渴望穩定的驅使下，雙方有可能合作打擊ISIS-K。

但對阿富汗的干預，或伊朗在該地區部署代理武裝力量，可能會產生廣泛的安全影響，我們在伊朗的襲擊中就看到了這種影響。

對巴基斯坦來說，這也可能會使教派暴力循環再度惡化，為活躍在該國的激進組織（如ISIS-K、塔利班運動和參與俾路支叛亂的武裝分子）創造機會。

對美國來說，伊朗對阿富汗的進一步介入和ISIS-K的暴力襲擊同樣構成了戰略上的隱患。它有可能破壞該地區的穩定，並破壞遏制跨國恐怖主義的努力。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。