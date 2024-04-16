美國和伊朗默契捂住內塔尼亞胡的嘴

很多人都注意到伊朗報復以色列後，拜登與內塔尼亞胡通電話時說的第一句話，他說「你贏了，接受這場勝利吧。」

有人認為這是美以彈冠相慶，拜登在為成功攔截了大部分伊朗無人機、導彈向內塔尼亞胡表示慶祝，其實，拜登這番話還有更深一層的意思。

拜登的意思是什麼呢？他的意思是說，「行了，反正你以色列也沒啥損失，就別再給老子惹麻煩了，快收手吧，不許再鬧了。」

為什麼拜登這樣做？還得從美國利益說起。

這次以巴衝突，巴勒斯坦肯定是最受傷的那個，持續幾個月的狂轟濫炸導致3.3萬名加沙巴勒斯坦人喪生，最少7萬多人受傷，其中大部分是婦女兒童，整個加沙基本上被炸成一片廢墟，遭到滅頂之災。

受傷其次嚴重的是以色列，去年10月哈馬斯發動的招致這場衝突的 「阿克薩洪水行動」，造成以色列超過1100人死亡，數千人受傷，一百多人被俘。以色列還有一個看不見卻更致命的損失是道義層面的，因為在加沙的持續屠殺導致平民死傷慘重，以色列幾乎招致了全球各國一致譴責，在國際輿論上成為眾矢之的，讓猶太人二戰中因遭希特拉屠殺而收穫的同情喪失殆盡。

第三個受傷的很難說是伊朗還是美國。伊朗雖然雖然大使館被炸造成7人死亡，其中兩名是軍方高級將領，但是美國人因為以色列在加沙軍事行動而招致的國家形象與道義損失似乎遠比伊朗更甚。

以巴衝突：圖為2024年3月20日，身在加沙城的巴勒斯坦人走過被以軍炸成廢墟的街道。（Reuters）

自以色列建國以來，美國就是以色列稱霸中東的靠山，以色列則是美國在中東利益的代理人。這次以巴衝突剛開始時，美國是支持以色列針對哈馬斯進行報復的。但是隨着衝突失控，以色列在加沙濫殺無辜引起世界各國強烈譴責，輿論場反以聲浪越來越大，美國眼見自己被架到了火上烤，就不敢再支持以色列了。

特別自進入今年以來，反對美國繼續支持以色列屠殺的聲浪在美國「體制內」爆發，有美國軍人為此在大使館前自焚，有國務院僱員為此發表公開信辭職，共和黨又趁機發起圍攻，讓拜登政府感到極大壓力。

今年是美國大選年，特朗普本來就氣勢如虹，如果這樣搞下去，拜登今年幾乎輸定。因此，拜登迫切需要以巴衝突儘快結束，讓美國在道德上不再失血，自己也從火爐上下來，集中精力投入到年底大選。

為此，幾個月來，從國安顧問沙利文、到國務卿布林肯、到國防部長奧斯汀，再到拜登本人，不停在中東進行穿梭外交，要求內塔尼亞胡收手。而內塔尼亞胡一方面迫於國內右翼強硬派的壓力，一方面為自己岌岌可危的總理大位考慮，根本不聽勸告，執意要把戰爭進行到底。

拜登為此非常惱火，直言以色列總理內塔尼亞胡「現在對以色列弊大於利」。他的政治幫手，參議院民主黨領袖舒默也以罕見的嚴厲措辭公開痛斥內塔尼亞胡是「和平的主要障礙」，呼籲以色列提前舉行選舉，更換政府領導層。

拜登按耐不住焦躁情緒，試圖在維護與以色列關係的同時，顛覆內塔尼亞胡的用心暴露無遺。由此可想而知，當以色列把導彈扔到伊朗大使館，拜登有多生氣；當伊朗發誓要對以色列進行報復，拜登又有多焦慮。

2024年4月14日，伊朗德黑蘭群眾在英國大使館外舉行反以色列集會。（Reuters）

拜登這個人雖然年邁，腦袋已經迷糊，但是中東這盤棋，如果被以色列搞砸了會有啥後果，他還是很清楚的。如果內塔尼亞胡和哈梅內伊這兩個瘋子幹起來，以巴衝突平息就不要想了，搞不好就是一場新中東大戰，很可能把美國也拖下水。

真要這種情況發生，分分鐘普京就把澤連斯基擊倒，正等着「5.20」上任的賴清德有沒有福氣登基也難說。到時候，美國能同時打贏三場戰爭？拜登還想競選總統？做夢！

所以，得知以色列把導彈扔到伊朗大使館後，布林肯立刻給王毅打電話，希望中國在勸和伊朗方面發揮建設性作用。伊朗報復以色列的時候，美國一方面迫於美以協防義務幫助以色列攔截導彈，一方面立刻給內塔尼亞胡打電話，要求內塔尼亞胡不得還手，根本不給內塔尼亞胡辯解機會。

內塔尼亞胡雖然一百個不願意，但胳膊拗不過大腿，大概也只能借坡下驢，答應不對伊朗實施報復。內塔尼亞胡也很識相，他知道自己已經惹美國爸爸不高興了，如果再一意孤行擴大戰爭，為了美國國家利益和自身的選舉利益，拜登一定會毫不猶豫對他下死手。

好在伊朗自身也沒有和以色列開打的能力和意願，其「報復」僅具象徵性質，主要為安撫國內情緒，維護宗教政府合法性。伊朗在開始「報復」的同時，就通過駐聯合國代表宣佈報復行動「可以被視為已經結束」，相當於向美國公開表示，伊朗沒有引發戰爭的意願。

美伊這兩個死對頭，居然用這種方式默契了一回，捂住了內塔尼亞胡的嘴！

（文章轉自微信公眾號 杭子牙）