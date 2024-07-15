特朗普遇刺｜1/8000秒快門拍下「子彈軌跡照片」　FBI前探員揭秘

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月14日在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，子彈擊中特朗普右耳，當場血灑演講台，而犯案的槍手也被特警迅速擊斃。



《紐約時報》（The New York Times）資深攝影記者Doug Mills，似乎剛好拍攝到子彈劃過的驚悚一幕，一條彈道痕清晰可見相當震撼。

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前F.B.I.探員Michael Harrigan在確認了Mills的照片後表示，這張照片拍攝到的，可能是子彈快速飛過所造成的「彈道衝擊波」。

Harrigan進一步解釋，這應該不是擊中特朗普的子彈，因為角度看起來太低，不太可能擊中他的耳朵。

Mills使用的SONY相機能夠以每秒30幀的速度拍攝，且他設定的快門速度是1/8000秒。

隨着特朗普公開遇刺，讓這張《阿森一族》「假圖」再次在社群被瘋傳。（X / @kirawontmiss）

Harriga表示根據基本彈道學，Mills確實有可能拍攝到彈道痕跡，根據執法部門在現場找到的AR-15半自動步槍來看，無論嫌犯是使用.223口徑雷明頓彈，還是5.56毫米子彈，子彈的初速大約是每秒975米，以1/8000秒的快門速度計算，子彈在按下快門瞬間大約會行進0.12公尺，只要時機對理論上完全可以拍的到。

Harrigan指出：「市面上用來捕捉彈道飛行痕跡的設備，都是使用專業的高速攝影機，基本上不會使用普通單眼。」

Mill是中了百萬分之一的機會，才能拍攝出這張彈道，甚至直接告訴你子彈要發射了，也幾乎不可能捕捉到。

Harrigan曾任職於F.B.I.槍械訓練部門，現已退休在槍械行業擔任專業顧問，他強調：「照片中那就是子彈飛行的軌跡，沒有其他可能了。」

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這單槍擊事件震驚全美，值得注意的是，特朗普長期以來都是擁槍的支持者，如今卻遭遇槍擊，無疑將再次引發擁槍權與槍枝管制之間的論戰。

目前特朗普正在接受治療情況穩定，至於下一次出席競選活動，特朗普該如何應對，備受關注。

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