特朗普帶傷歸來：共和黨意識形態轉型的分水嶺

槍擊事件之後，在共和黨高層的口中，特朗普儼然已經是上帝特別看顧的奇蹟。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）、眾議院多數黨（共和黨）領袖斯卡利斯（Steve Scalise）、前共和黨總統候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、眾議員柯林斯（Mike Collins）等紛紛談到了「上帝的恩典」。

特朗普自身的危機公關處理也非常出色，帶傷亮相共和黨大會之前他臨時打電話給在初選期間同他激烈競爭的美國前常駐聯合國代表、前南卡羅來納州州長黑利（Nikki Haley），邀請她參加共和黨全國代表大會並發表演講。他臨時重寫大會演講稿，不再聚焦於現任美國總統拜登的政策，而是側重於「國家團結」。在槍擊事件中勇敢無畏的特朗普此刻顧全大局言必稱團結。

以往特朗普官司纏身前途未卜，現如今的特朗普光環籠罩，距離白宮僅一步之遙。儘管特朗普代表共和黨競選總統早就毫無懸念，但是7月15日共和黨全國代表大會上的這次正式提名卻有着非凡的意義。

這標誌着特朗普完成了對共和黨的完全改造。

2024年7月15日，美國共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）一同出席在威斯康星州舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 。（Reuters）

八年前特朗普第一次宣佈參選美國總統，美國政界只當他是一個笑話。不少共和黨人當時甚至稱如果特朗普獲得提名，他們寧可把票投給希拉里。2016年7月的共和黨大會特朗普正式獲得提名，不少共和黨大佬包括羅姆尼、麥凱恩都宣佈不出席黨代會。而如今，共和黨大會高朋滿座。

黑利已指示她的代表給特朗普投票，並公開呼籲共和黨保持團結。黑利是共和黨內的建制派，在「超級星期二」舉行初選的15個州里只贏得了佛蒙特州而，不得不退選，這就表明建制派在共和黨內根本無力向特朗普發起挑戰。

現年82歲的麥康奈爾（Mitch McConnell）是美國歷史上任職時間最長的參議院共和黨領袖。曾被美國《大西洋》月刊稱為「抵制國會參議院完全『特朗普化』的最後後盾」。他與特朗普之間關係冷淡關係。2021年1月6日國會大廈騷亂後，麥康奈爾公開譴責特朗普對當天事件的責任。自2020年12月以來，兩人一直未有交談。而今年3月6日，麥康奈爾宣佈正式支持特朗普競選重返白宮。在7月15日大會上，今年11月將隱退的麥康奈爾亦宣佈肯塔基州代表票投給特朗普。

7月15日，遇刺後特朗普出席共和黨全國代表大會接受提名，現場支持者情緒高漲。（Reuters）

經過四年的執政四年的在野，特朗普在共和黨內的影響力已經無人能及。贏得特朗普的支持已經是不少共和黨議員勝選的法寶。麥康奈爾與特朗普鬧翻，讓他在黨內受到的壓力與日俱增。支持特朗普，是麥康奈爾作為共和黨大佬為了維持黨內的團結不得已而做出的選擇。

共和黨全國委員會公布的2024年政綱，借用了特朗普2015年以來在其總統競選活動中使用的「讓美國再次偉大」的口號。里根式的共和黨在意識形態領域是保守主義，在經濟上主張自由主義，而如今共和黨不再提「自由貿易」，而是主張用加徵關稅的手段來進行貿易保護，鼓勵製造業迴流，號召「停止外包，讓美國成為製造業超級大國」。里根主義的共和黨在外交上主張國際主義，包括對外軍事幹預，而特朗普信奉孤立主義色彩，他多次揚言要拋棄北約、拋棄盟友，主張讓美國從歐洲抽身。

特朗普代表共和黨競選總統，麥康奈爾隱退，本質上是共和黨意識形態轉型的重大分水嶺。無論特朗普能否再次入主白宮，特朗普對共和黨乃至美國的影響都是深遠的。擔任特朗普的競選搭檔的39歲的萬斯（J. D. Vance）幾乎全盤接受了特朗普以及其背後友誼鷹派人物的主張，比如反對自由貿易協定、支持加徵關稅，主張讓美國從歐洲抽身。這位共和黨內冉冉升起的新星是否是特朗普的接班人尚不好說。但建制派大佬或黯然退選或抽身離去後，特朗普已是新一代造王者。