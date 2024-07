美國前總統特朗普,將會代表共和黨出戰今年11月總統大選。早前特朗普曾指出,若再度入主白宮將會向來自內地的產品徵收稅率達60%的關稅。外電引述瑞銀指出,倘若此情況發生,下一件年內地經濟增長幅度將縮減至2.5%。



瑞銀的基本預測為部份貿易會透過第三國轉移,內地不會採取報復,其他國家亦不會加入向內地產品徵收關稅。該行又指出出口減少外,來自消費及投資受到打擊同樣影響內地經濟增長。

瑞銀預料明年內地經濟增長4.6%,又預測2026年內地經濟增長4.2%。該行認為就算推出刺激措施,以對沖任何關稅造成的影響,2025年及2026年增長率仍會低於3%。

中國出口/美國關稅:In this photo released by Xinhua News Agency, an aerial view shows manufactured vehicles before being loaded onto a cargo ship at the Yantai Port in eastern China's Shandong Province, Dec. 7, 2021.(AP)