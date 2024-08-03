以色列伊朗哈馬斯都偏離了航向　中東真正的謀略家是王儲

哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗被以色列暗殺，黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官福舒庫爾（Fuad Shukr）在以色列的空襲中喪生，再加上哈馬斯軍隊領袖戴夫（Mohammed Deif）7月13日被以軍打死，近來以色列耀武揚威地展示了實力。留在輿論場中的回響是，「殺了哈尼亞，還有後來人」，「伊朗有責任為哈尼亞的死復仇」，「中東地區即將爆發一場真正的大戰」。

平息亂局似乎是不可能的了。伊朗忍無可忍，內塔尼亞胡為保政權放手一搏，哈馬斯還有血海深仇，一切這些因素疊加，讓局勢變得更加複雜了。

人們可以為巴勒斯坦民眾的苦難呼喊；可以指責內塔尼亞胡政治品格不高，暗殺像老鼠一樣見不得光；也可以說伊朗無法再象徵性還擊。是非對錯難以評說。但應該看到，以色列伊朗哈馬斯都偏離了航向。

訪美后內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在挑動戰亂上更加肆無忌憚。圖為2024年7月25日，美國副總統賀錦麗（ Kamala Harris）在艾森豪威爾行政辦公樓（Eisenhower Executive Office Building）會見內塔尼亞胡。（Reuters）

以色列和伊朗、哈馬斯一樣都深陷宗教衝突。以色列經濟科技發達，但是在猶太復國主義的政治風向引領下，終歸是走錯了路。一個國家無法結束不斷對外衝突，無法有一個安穩的立足環境，終歸不是長久之計。

哈馬斯為了生存，不得不暴力抗爭，沒有一個可能的空間供他們選擇其他的道路。但是伊朗和哈馬斯的主張是偏地緣競爭和宗教性質的。這樣的惡性循環永遠沒有盡頭。漫長的鬥爭已經證明了無法彼此從宗教層面將對方消滅。以色列、伊朗和哈馬斯應該考慮的是如何從根本上結束衝突，真正實現共存。

為什麼巴勒斯坦近年來被阿拉伯世界拋棄了？為什麼黎巴嫩真主黨和哈馬斯以及胡塞武裝緊抱伊朗的大腿？是伊朗還在扶植民族宗教鬥爭，將這些手段視為政治手段，將這樣的支持視為超越國界的一種正義。從一定層面上，新月派之弧是一種抱團取暖般的存在。但是從發展的大趨勢看，這種抱團的目的只是扶植對抗，未必於發展有益。

看看中東阿拉伯國家中的老大沙特近年來在做什麼。改革！沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）是實用主義者，較少意識形態束縛，與伊朗恢復建交，不排斥與以色利合作。在「願景2030」的驅動下，一邊捆綁美國，一邊大舉投資中國。阿聯酋、卡塔爾這些國家無一不是在悶頭髮展。

沙特王儲提出「願景2030」計劃，希望為國家帶來革新。他在外交上自信遊走在中美俄等大國之間。圖為2023年12月俄羅斯總統普京到沙特訪問，與王儲穆罕默德會面。（Reuters）

其他阿拉伯國家為什麼要謀劃同以色列建交，為什麼在巴勒斯坦面臨的諸多苦難事件中看似不作為冷眼旁觀？不能簡單用冷漠和認慫來形容他們的選擇。

同樣是加入了金磚，沙特、埃及、阿聯酋、土耳其的發展前景要遠大於伊朗。美國的長期制裁嚴重影響伊朗經濟發展，美國總統換屆將會帶來伊核協議的不確定性，隨時會捲入同以色列的紛爭，也讓伊朗回歸改善民生推動經濟發展主業的阻力增加。

美國從在中東戰略轉移是大趨勢，其中某屆美國政府改弦更張不過是短暫回頭。那些已經從超越國界的宗教衝突中醒悟過來的國家，忠實於現代國家實體，而非宗教共同體。沙特同伊朗恢復外交關係，謀劃同以色列建交，這才是真正的大胸懷、大格局、大手筆。

以色列終歸要考慮如何在沒有美國充分的支持下立足。伊朗同樣要考慮如何在大國力量干預下降的背景下奮力發展。哈馬斯同樣要抓住百年未有大變局這一歷史機會，爭取為巴勒斯坦建國為長遠的生存打下堅實的基礎。一時的暗殺不過是小把戲，一時的憤恨終歸是情緒宣泄，真正的政治家不應該被這些浮雲遮蔽雙眼。