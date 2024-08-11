雙標的英國陷「危險時刻」真正的癥結是什麼

4年一度的奧運盛會本週末在巴黎落幕，而就在不遠的英國，這個週末高度緊張，騷亂還在繼續。英國首相（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9日緊急提醒，必須對週末的騷亂「保持高度警惕」—— 部署更多警察，抓捕更多抗議者，判決更多違法者。



圖為2024年8月8日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在西米德蘭郡外向媒體發表講話。（Reuters）

英國一些街頭，一度火光熊熊。過去一個星期，不少英國酒店、清真寺，甚至警察局，甚至都遭到洗劫。英國媒體報道，英國警方連日來已逮捕了至少700人，提出約150項指控。這被認為是英國10多年來最嚴重的一次全國性騷亂。《每日快報》以英國改革黨領袖法拉奇的警告作為頭版標題：「英國正處於危險時刻」。

據不完全統計，在過去幾天的騷亂中已有100多名警察受傷。為了進一步控制騷亂，41支警隊已動員6000名警察組成軍隊，在英國30個地區待命。斯塔默譴責相關暴力行為，並稱抗議者利用社會悲痛情緒製造騷亂。他強調，政府將全力支持警方打擊那些試圖散播仇恨的極端分子。很顯然，英國政府再一次雙標了。2019年，英國對香港修例風波指手畫腳的時候，面對香港黑暴分子，英國卻不提極端暴力的恐怖行為，反而指責香港警方行為。結果現在事情發生在自己頭上，這又是一個大型迴旋鏢。

騷亂還在繼續。英國怎麼了？

圖為2024年8月10日，示威者在英國倫敦威斯敏斯特改革黨（Reform UK）總部外舉起標語，反對種族主義。（Reuters）

本次英國騷亂源於7月底發生的一場兇案。一開始針對行兇者的虛假信息在X和Telegram等社交平台上被廣泛轉發，兇手被宣傳為「穆斯林」、「移民」，這點燃了極右翼團體的怒火。所以各地極右翼煽動者攻擊用於收容難民的賓館和清真寺，恐慌情緒在少數族裔之間蔓延。但是，8月1日，法官批准公佈兇手身份後，兇手的移民標籤還在，所以這場騷亂也從極右翼跟穆斯林的騷亂，演變成極右翼跟移民的騷亂。而且，這次騷亂也再次暴露了當前英國白人群體和穆斯林群體、以及移民群體的激烈矛盾。

以前英國經濟情況還不錯時候，移民群體和白人群體的矛盾還沒有這麼激烈，矛盾是會被掩蓋的。但2021年開始，英國高通脹問題越發厲害，讓英國民眾的生活一日不如一日。2022年-2023年，英國有9個月時間是保持兩位數通脹率的水平。特別是2023年3月，英國的食品通脹率甚至高達19.1%；如此高的食品通脹率，導致很多英國底層民眾甚至會出現餓肚子的問題。路透社在2023年6月曾報道，在2021年6月-2022年6月，這一年時間裏英國有1130萬人口因為經濟困難每天處於食物短缺或飢餓當中，佔了總人口的1/7。這自然會讓白人群體和移民群體的矛盾激化。

這次這次17歲男子殺死3名女童的惡性事件，只是導火索。不解決深層次的根本問題，英國未來還會發生很多這樣的惡性事件成為引爆白人群體和移民群體的導火索。這只是一個開始。

圖為2024年8月10日，北愛爾蘭貝爾法斯特，示威者在貝爾法斯特的反種族主義示威活動中舉起標語牌。（Reuters）

事實上，英國近幾年，移民襲擊本土居民的事件是頻繁發生。過去這些年，英國也是湧入大量移民。客觀來說，移民湧入也是有利有弊，這給英國帶來大量廉價勞動力，有利於減輕英國通脹，一些英國白人不願意幹的髒活累活，有很多移民願意幹。但隨着大量移民的湧入，也不可避免會損害原本當地民眾的利益。

特別是隨着經濟情況不好，英國原本當地民眾，會認為是移民搶了他們的工作崗位，並且英國白人和移民之間巨大的宗教和文化鴻溝，會加劇這種矛盾。由於彼此這種宗教和文化鴻溝，英國白人肯定是會排擠移民群體，這會使得移民群體更加積極抱團來對抗白人群體。

目前已經演變成三方混戰，極右翼的「英格蘭防衛同盟」，英國警方、以及「穆斯林防衛聯盟」。所以，當前英國這場騷亂還沒有結束的跡象，還在加劇衝突中。但顯然，政府就一招「全力支持警方打擊」，頗有點頭痛醫頭腳痛醫腳的感覺。斯塔默才剛上任一個月，就面臨這樣重大危機。

事實上，也應該延伸思考一個問題。法國的移民和穆斯林問題，可比英國嚴重多了。英國都鬧成這樣了，法國還遠嗎？